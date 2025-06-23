Ипотека под 20% и «умные дома»: «Самолет» показал рецепт устойчивости на ПМЭФ
На ПМЭФ-2025 группа «Самолет» представила ESG-стратегию до 2030 года и новые подходы к работе в условиях кризиса. Спикеры компании, выступая как лидеры отрасли, открыто обсудили несколько проблемных тем для рынка. Они отметили, что основными вызовами, с которыми столкнулась отрасль, являются высокая ключевая ставка, что приводит к заградительно высоким ипотечным процентам и дефициту кадров.
«С начала 2025 года в России выдано 100 тыс. ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем годом ранее. Стандартная ипотека стала недоступной», — сообщила гендиректор компании Анна Акиньшина.«Самолет» запустил первый закрытый паевой инвестиционный фонд. Компания делает ставку на «уникальные дома» — проекты, где покупатель платит «за идею, а не за метры». Также запущен ПИФ с доходностью до 24%.
«Пай стоит 1 тыс. рублей. Фонд предлагает аренду объектов по прозрачной схеме», — пояснила Акиньшина.Еще одним вызовом для отрасли является дефицит кадров, который в рабочих специальностях оценивается более чем в миллион специалистов. «Самолет» усиливает цифровизацию и обучение сотрудников. Анна Акиньшина рассказала о стратегии устойчивого развития компании до 2030 года, подчеркнув, что «Самолет» является одной из немногих компаний на рынке, которая приняла такую стратегию.
Компания внедряет конкретные практики, включая использование вторсырья в строительстве. Акиньшина сообщила о стремлении использовать 30% арматуры из переработанного сырья, отметив, что строительство производит много мусора, но такие материалы, как бетон и арматура, могут перерабатываться и возвращаться в цикл. Она также подчеркнула важность формирования экологического сознания, указав на необходимость понимания людьми того, что потребление должно быть более экологичным.
Группа «Самолет» создает новую модель девелопмента — устойчивую, цифровую и наполненную идеями. Это соответствует базовым макротенденциям и укрепляет позиции компании в условиях нестабильной экономики.