Ипотека под 20% и «умные дома»: «Самолет» показал рецепт устойчивости на ПМЭФ

23 июня 2025, 09:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

На ПМЭФ-2025 группа «Самолет» представила ESG-стратегию до 2030 года и новые подходы к работе в условиях кризиса. Спикеры компании, выступая как лидеры отрасли, открыто обсудили несколько проблемных тем для рынка. Они отметили, что основными вызовами, с которыми столкнулась отрасль, являются высокая ключевая ставка, что приводит к заградительно высоким ипотечным процентам и дефициту кадров.







«С начала 2025 года в России выдано 100 тыс. ипотечных кредитов — на 40% меньше, чем годом ранее. Стандартная ипотека стала недоступной», — сообщила гендиректор компании Анна Акиньшина.

«Пай стоит 1 тыс. рублей. Фонд предлагает аренду объектов по прозрачной схеме», — пояснила Акиньшина.