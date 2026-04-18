Иран частично открыл аэропорты с начала конфликта с США

18 апреля 2026, 12:45

Иран частично открыл аэропорты с 28 февраля

Организация гражданской авиации Ирана сообщила об открытии воздушного пространства страны и ряда аэропортов, закрытых с конца февраля на фоне американо-израильских ударов.





Как уточняется в заявлении, опубликованном агентством IRNA, соответствующее уведомление вступило в силу в 7:00 утра 18 апреля 2026 года (6:30 мск). Решение приняли на основе оценки безопасности и после согласования с профильными ведомствами.



В настоящее время воздушное пространство открыто в восточной части республики. По данным агентства Tasnim, уже работают шесть аэропортов — тегеранские «Имам Хомейни» и «Мехрабад», а также воздушные гавани в Мешхеде, Бирджанде, Горгане и Захедане.



28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Состоявшиеся после этого в Исламабаде переговоры не принесли результатов, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. Вместе с тем США ввели блокаду иранских портов. Сейчас посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.



