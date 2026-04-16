«Дальше — хуже»: Политолог оценил перспективы завершения конфликта США и Ирана

16 апреля 2026, 10:58

Политолог Багдасаров: Пребывание США в конфликте с Ираном вредит Трампу

Чем дольше США находятся в конфликте с Ираном, тем хуже будет для президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил политолог и востоковед Семен Багдасаров.





Ранее Трамп заявил, что конфликт с Ираном «очень близок к завершению». По его словам, следующие два дня будут «удивительными», говоря о возобновлении переговоров Тегераном.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Багдасаров отметил, что вокруг американо-иранского конфликта сложилась сложная ситуация, которую не получится решить за «два удивительных дня». Эксперт не исключил, что Трамп в свойственной для него манере выдает желаемое за действительное.



Он уточнил, что Вашингтон устроит, только если Иран отдаст им 400 килограммов обогащенного урана и подпишет соглашение об отказе на 20 лет от развития своей ядерной программы. Багдасаров считает, что этого не произойдет, а значит, просто этот конфликт не завершится.



Политолог не исключил, что дальнейшее обострение между странами приведет к возобновлению военных действий, которые в перспективе дестабилизируют мировую экономику и Ближний Восток. Тем не менее Багдасаров уточнил, что продолжать противостояние с Ираном для США невыгодно.





«Из двух зол выбирают меньшее. Меньшее зло для Трампа — выйти из этой войны. Чем больше он будет в ней пребывать, тем больше против него будут играть все обстоятельства и внутри США, и на территории Ближнего Востока. Поэтому он будет стараться выйти из игры. Конечно, на него будет и Нетаньяху давить, и израильские товарищи в семье и вне семьи. Но он должен осознавать, что дальше — хуже», — указал востоковед.