Политолог раскрыл риск для Ирана в переговорах с США
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что Ирану не стоит ждать долгого эффекта от соглашений с Вашингтоном.
По его оценке, новый президент США способен в любой момент отменить решения Дональда Трампа. Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что детали контактов между сторонами остаются закрытыми. Он допустил более мягкий тон на переговорах и поиск компромисса по срокам паузы в ядерной программе Тегерана.
При этом Блохин не ждет развязки конфликта в ближайшее время. Он напомнил, что смена администрации в Белом доме часто ведет к резкому пересмотру внешней линии. По словам политолога, один лидер США может подписать соглашение, а его преемник легко откажется от него. После этого Вашингтон способен снова усилить давление на Тегеран и вернуться к жесткому сценарию.
