Иранские власти создали клинику для предотвращения снятия хиджаба

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В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые решаются снять хиджаб, несмотря на закон, обязывающий их носить покрытие головы в общественных местах, сообщает Al Arabiya.
Цель клиники — предоставить помощь женщинам и подросткам, нарушающим религиозные нормы, а также повысить их осведомленность, заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.
Талеби подчеркнула, что в клинике будут проводиться научное и психологическое лечение, направленное на поддержание «достоинства и скромности» среди молодежи, особенно подростков, молодых мужчин и женщин, проявляющих стремление к снятию хиджаба. По ее словам, посещение учреждения будет добровольным.
3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, связанных с неправильным ношением хиджаба.
Студенческая организация заявила, что она подверглась давлению со стороны военизированного формирования «Басидж», что и побудило ее к такому поступку.
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Талеби подчеркнула, что в клинике будут проводиться научное и психологическое лечение, направленное на поддержание «достоинства и скромности» среди молодежи, особенно подростков, молодых мужчин и женщин, проявляющих стремление к снятию хиджаба. По ее словам, посещение учреждения будет добровольным.
3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, связанных с неправильным ношением хиджаба.
Студенческая организация заявила, что она подверглась давлению со стороны военизированного формирования «Басидж», что и побудило ее к такому поступку.
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Мария Моисеева