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Иранские власти создали клинику для предотвращения снятия хиджаба

Al Arabiya: в Тегеране откроют клинику для женщин, отказывающихся от хиджаба
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

В Тегеране откроется «психологическая клиника» для женщин, которые решаются снять хиджаб, несмотря на закон, обязывающий их носить покрытие головы в общественных местах, сообщает Al Arabiya.
Цель клиники — предоставить помощь женщинам и подросткам, нарушающим религиозные нормы, а также повысить их осведомленность, заявила глава иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби.

Талеби подчеркнула, что в клинике будут проводиться научное и психологическое лечение, направленное на поддержание «достоинства и скромности» среди молодежи, особенно подростков, молодых мужчин и женщин, проявляющих стремление к снятию хиджаба. По ее словам, посещение учреждения будет добровольным.



3 ноября студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья на улице в знак протеста против притеснений, связанных с неправильным ношением хиджаба.

Студенческая организация заявила, что она подверглась давлению со стороны военизированного формирования «Басидж», что и побудило ее к такому поступку.

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#закон
#клиника
#семьи
#религия
«Время героев»: новый набор для участников СВО и ветеранов
Дополнительный набор в программу «Время героев» стартует 15 ноября
14 ноября 2024, 23:20

Фото: iStock/zim286

С 15 ноября стартует дополнительный набор на кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение о новом наборе было принято на последнем заседании Общественного совета программы «Время героев».
Претендовать на участие могут те, кто показал высокие результаты на весеннем отборе 2024 года, но не вошел в число 83 отобранных. Кроме того, набор открыт для успешно прошедших тестирование на дистанционной платформе, а также тех, кто получил лучшие оценки на дистанционной программе обучения Президентской академии.

Комиссаров подчеркнул, что возможность подать заявку также предоставляется тем, кто не успел сделать это ранее.

Прием заявок будет идти с 15 ноября по 15 января на сайте программы, и уже к маю 2025 года подведут итоги набора. После этого начнется обучение второго потока участников программы «Время героев».

Президент России Владимир Путин впервые анонсировал программу «Время героев» 29 февраля в послании Федеральному собранию, отметив, что идея проекта возникла после встречи со студентами – участниками СВО. Программа направлена на поддержку ветеранов и участников боевых действий на Украине.

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Шведский министр Бранберг заявила, что боится бананов
14 ноября 2024, 22:16

Фото: istockphoto/ LightStock

Шведский министр по делам гендерного равенства Паулина Брандберг страдает «бананофобией» и поэтому запретила коллегам приносить бананы на мероприятия, проинформировал Expressen.
«Брандберг страдает самой странной в мире фобией (...) "Бананофобия" вынуждает ее коллег и сотрудников заранее проверять, что в местах, которые она будет посещать, нет бананов», — подчёркивает издание.

Ещё газета поделилась выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг. В них коллеги шведского министра неоднократно просили проверять помещения из-за ее фобии. К примеру, они связывались со Шведским судебным агентством по этой просьбе. Они ссылались на «сильную аллергию» Бранберг.

Издание обратила внимание на то, что на самом деле у Брандберг нет аллергической реакции на эти фрукты. Министр отказалась обсуждать с журналистами Expressen разумность своих требований, но отметила, что ей оказывают профессиональную помощь в связи с «бананофобией».

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#швеция
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В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах
14 ноября 2024, 21:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальщики за октябрь отремонтировали по заявкам жителей двери более чем 1 тыс. подъездов. Работы проводились под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Входные двери многоквартирных домов должны иметь автоматические механизмы закрывания и ограничители, чтобы не допускать посторонних и обеспечивать безопасность жильцов. Важно использовать и уплотнители для снижения теплопотерь и шума. Двери в подъезд – это общее имущество собственников помещений в МКД. Содержать их в надлежащем состоянии обязаны управляющие компании», – отметили в ведомстве.
Если двери в подъезд не закрываются или не прилегают плотно, об этом нужно сообщить в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Психолог Яушева предупредила о рисках для здоровья от многозадачности
14 ноября 2024, 21:36

Фото: iStock/Inside Creative House

Психолог Дарья Яушева заявила, что многозадачность представляет собой опасность для здоровья и способна вызвать истощение организма и агрессию.
«Высокоинтенсивная умственная нагрузка истощает организм, особенно в условиях многозадачности. Истощаются ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. Когда человек постоянно переключается между задачами или длительное время занят решением сложных вопросов, его умственные батареи буквально разряжаются», — объяснила в беседе с NEWS.ru Яушева.

При этом она отметила, что в современных условиях для некоторых профессий и жизненных ситуаций многозадачность является неизбежностью. В таких случаях специалист рекомендовала находить подходящие методы компенсации, чтобы восстанавливать энергию.

Ранее Дарья Яушева заявляла, что домашние животные могут помочь человеку справляться с одиночеством и стрессом.

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#здоровье
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Цена на IPhone 16 Pro упала на 40% в РФ
14 ноября 2024, 21:25

Фото: istockphoto/ yalcinsonat1

В сентябре 2024 года компания Apple представила свой новый смартфон — iPhone 16 Pro. Сразу после релиза смартфон стоил почти 200 тысяч рублей, сейчас цена упала на 40% в России, проинформировал Hi-Tech Mail.
На старте продаж смартфон стоил 170 тысяч рублей, но уже через месяц, в октябре, его можно было купить за 130 тысяч рублей. В дни распродаж 11.11 в интернет-магазинах возможно приобрести iPhone 16 Pro по ещё более низкой цене.

На данный момент флагман можно купить за 105–115 тысяч рублей — цены на новый смартфон от Apple упали более чем на 50 тысяч рублей или же около 43 процентов.

Портал отмечает, что наиболее выгодный вариант приобретения IPhone — заказ из-за рубежа. На маркетплейсах смартфон продается за 105 тысяч рублей. Не стоит забывать о пошлине, которая составляет примерно 14 тысяч рублей. Даже с этой доплатой приобретение останется выгодным.

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#apple
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Ещё 24 новых самосвала выйдут на уборку снега в Подмосковье
14 ноября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В 11 муниципалитетов Подмосковья в преддверии зимнего сезона переданы ключи ещё от 24 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Технику получили городские округа Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский и Раменский. Новые спецмашины позволят решать на местах коммунальные задачи, в том числе вывоз снега после уборки дорог и общественных пространств», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего министерство накануне зимы закупили в этом году 72 единицы самосвала. Все они уже переданы в городские округа.

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#техника
#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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Жители Подмосковья могут поддержать Мастерскую управления «Сенеж» в проекте «Место силы России»
Жители Подмосковья могут поддержать «Сенеж» в проекте «Место силы России»
14 ноября 2024, 20:40

Фото: сайт mestasil.ru/

Завершается голосование за лучшее «Место силы России», в котором могут принять участие все желающие. Финалистами конкурса стали Великий Новгород, Выборг, Калининград, Мастерская управления «Сенеж» и Этнографический парк-музей «Этномир», сообщили организаторы проекта.
«Мастерская управления «Сенеж» – это место встречи умных и творческих людей, площадка для образовательных и молодёжных проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Туда съезжаются молодые управленцы, руководители и предприниматели», – говорится на сайте проекта.
Проголосовать за «Сенеж» в конкурсе можно по ссылке.

Проект «Места силы России» реализует МОО «Молодёжная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование» при поддержке грантового конкурса Минпросвещения. Инициатива направлена на сохранение культурного и духовного наследия страны, формирование чувства патриотизма, укрепление межнационального единства, а также развитие внутреннего туризма.

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#подмосковье
#московская область
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Автоюрист Радько заявил о риске ареста авто Блиновской у нового покупателя
14 ноября 2024, 19:57

Фото: iStock/NiseriN

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что новые покупатели люксовых автомобилей обанкротившейся блогерши Елены Блиновской рискуют лишиться своих покупок через суд.
«Конфисковать автомобиль у нового владельца могут, если была совершена сделка с неравноценным встречным исполнением, то есть машину продали дешевле, чем она стоит в среднем по рынку. Например, на 20-50%. Это должен оспаривать либо финансовый управляющий, либо другие кредиторы», — проинформировал в беседе с Газета.ру Радько.

Он добавил, что такая сделка по купле-продаже машин может быть оспорена, если будет доказан факт её проведения с взаимозависимым лицом для вывода имущества из-под банкротства.

До этого координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов утверждал, что столичные автовладельцы не заметят повышения транспортного налога.

«Если посмотреть на объём увеличения налога, который и организации, и физлица должны будут заплатить в 2026 году, то оно в среднем составит менее 10%. Это не влияет абсолютно ни на что. Всё останется по-прежнему. И то, что среди автовладельцев эта новость вообще не вызвала никаких эмоций, — это говорящая история», — комментировал в беседе с Общественной Службы Новостей Шкуматов.

Ранее глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер высказывал мнение о том, что немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, её представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями.

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#рф
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Песков отказался комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов
14 ноября 2024, 19:42

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент преждевременно комментировать законопроект о спецсчетах для иноагентов, предполагающий изъятие их средств в госбюджет по решению суда.
«Он только поступает. Потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические экспертизы правовые. Пока преждевременно что-то говорить о нашей позиции», — приводит Газета.ру слова Пескова.

А депутат Евгений Федоров заявил, что данный законопроект является полностью справедливым и оправданным.

«У нас официально иноагентов всего 800 человек. Понятно, что Нарышкин говорит о том, что в России работает и подготовлено по программам американцев более 80 тыс. человек. То есть те люди, которые проходили подготовку по специальным государственным программам департамента, должны быть опубликованы, они должны декларировать это, а уже Минюст решит, иностранные они агенты или в силу закона таковыми не являются», — добавил в беседе с Общественной Службы Новостей Федоров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России.

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