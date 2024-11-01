В Москве вырос спрос на врачей неожиданного профиля

Фото: iStock/dikushin
Спрос на трихологов вырос в два раза за год в Москве.
Отмечается, что это может быть связано с тем, что люди чаще встречаются с выпадением волос. Лечение может обойтись гражданам в 30 тыс. рублей и более.
До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, на что можно претендовать при увольнении.
Ранее сообщалось, что в Клину Московской области стало доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями.
Читайте также:
В Клину доступно свыше 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями
Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
«У женщин телогенное выпадение встречается чаще, чем у мужчин. Это зависит от множества факторов, допустим, от низкого содержания железа в организме. От низкого содержания витамина D. Плюс женщины более эмоциональны и больше подвергнуты стрессу, чем мужчины», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» врач-трихолог Анастасия Назарова.
До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина напомнила, на что можно претендовать при увольнении.
«Сотруднику, с которым принял решение расстаться работодатель, часто полагается не только стандартная зарплата, но и специфические выплаты. Так, работодатель обязан компенсировать отпуск, который человек не успел отгулять за время работы. Если же увольнение вынужденное, компании придётся компенсировать также потерю заработка», — пояснила в беседе с RT Санина.
Ранее сообщалось, что в Клину Московской области стало доступно более 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями.
Читайте также:
В Клину доступно свыше 30 вакансий для людей с ограниченными возможностями
Исследование: Большинство россиян считают свою работу стрессовой
В Московской области назвали самые необычные вакансии для инвалидов
Мелисса Тимофеева