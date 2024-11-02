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Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

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В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных формирований в становлении и развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.


В обсуждении участвовали представители Общественной палаты РФ, Московской областной Думы, ГУФСИН по МО, Уполномоченный по правам человека в МО и сотрудники прокуратуры, Минюста и других министерств.

Во вступительной речи представитель Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов рассказал о новом проекте по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации». Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, находящимся в сложной жизненной ситуации. Он отметил, что вступление в силу в 2024 году закона «О пробации в РФ» позволило систематизировать эту деятельность, определить основные направления, чётко обозначить субъектов пробации и их задачи.

«В настоящее время мы помогаем одной молодой девушке, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии. Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем. Очень важно понимать, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, требующий координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.

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#россия
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Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства
02 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

10 юных жителей городского округа Павловский Посад в преддверии Дня народного единства получили паспорта граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Быть гражданином почётно и очень ответственно. Это накладывает обязательства перед страной, семьёй и самим собой. В нашем округе живёт прекрасная молодёжь. Наши ребята активно участвуют в жизни округа, выигрывают олимпиады, спортивные соревнования, реализуют свои проекты. В руках нашей молодёжи – будущее округа, региона и всей России», – сказал глава городского округа Денис Семёнов.
Он пожелал ребятам никогда не забывать, что они – потомки великого поколения и наследники великой истории.

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#россия
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«Агрессивно воздействует»: Врач рассказала про опасность удаления татуировок
Врач Малахова: лазер, удаляющий татуировку, травмирует кожу
02 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/Venerala

Тенденция на насение татуировок постепенно сменяется на телесную чистоту и естественность. Многие люди обращаются к дерматологам, чтобы убрать нанесенную на кожу надпись или рисунок, но не всегда результат совпадет с ожиданием, а иногда и вовсе возникают проблемы со здоровьем в виде различных кожных воспалений.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что свести татуировку можно, однако это длительный и зачастую непростой процесс.
«Существует лазерная терапия: лазеры, в которых весь импульс подается за ультракороткое время, то есть за секунду мощность проходит такая, как за ЭКГ. Огромное количество энергии за секунду. Пигмент просто взрывается. И за счет этого мы слой за слоем можем убирать татуировку. Но процесс длительный, потому что татуировка на разных слоях», — сказала эксперт.

Она добавила, что не любую татуировку можно свести, и здесь все зависит от цвета.
«Темные убрать легче, цветные — сложнее. Белые, желтые, оранжевые татуировки убрать практически невозможно», — подчеркнула врач.

По ее словам, процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
«Во-первых, это больно. Во-вторых, мы можем травмировать кожу и потерять ее первоначальный оттенок. Кожа на месте татуировки может быть светлее, чем кожа вокруг. В-третьих, это дороже, чем сам процесс нанесения татуировки», — добавила Ольга Малахова.

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Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки
Росстандарт подготовил поправки в ГОСТ о работе охранников школ и детсадов
02 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Охранников российских школ и детских садов обяжут иметь наручники, резиновые палки, оружие и бронежилет. Соответствующие поправки в ГОСТ были введены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В ГОСТе прописаны различные требования в обычных условиях и при усиленной охране объектов. В первом случае охранники по новым правилам должны иметь документы, подтверждающие факт их дополнительной физической подготовки. В частности, они могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг и практические тренировки по действиями при нападении или возникновении ЧС в школе или за её пределами.

Усиленная охрана объектов может быть введена в связи с повышенной опасностью во всём регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и в других случаях. В данных условиях охранники должны надевать бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие, сообщил в беседе с «Известиями» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Помимо указанного выше поправки обозначают порядок организации постов охраны на объектах, пропуска учащихся в здания, а также рассматривают ситуации проведения различных обследований объектов.

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#поправки
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Стало известно, на сколько увеличились продажи новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%
02 ноября 2024, 10:17

Фото: iStock/megaflopp

В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В целом, продажи всех категорий автомобилей (легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) выросли на 47%, достигнув 199,5 тысяч единиц.

Продажи легких коммерческих автомобилей возросли на 54%, составив 16,2 тысячи единиц, грузовиков – на 2% до 13 тысяч, а автобусов – на 56% до 1,8 тысячи.

С начала года (январь-октябрь) в России было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок отечественных автомобилей также показал рост на 31%, превысив 678 тысяч единиц.

С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#машины
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В Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей
В Оленекском районе Якутии введён режим ЧС из-за нашествия диких оленей
02 ноября 2024, 10:16

Фото: iStock/Caroline Oldin

В Оленекском районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нашествия диких северных оленей. Об этом сообщает портал kp.ru.
Отмечается, что причиной введения таких мер стало то, что у оленей начался период спаривания, так называемого гона, когда дикие животные выходят к поселениям и уводят домашних самок оленей в тундру. Так уже пропали два стада, сейчас угроза нависла над ещё двумя домашними стадами.

Для защиты стад в районе приступили к работе бригады специалистов, на помощь к которым вызвано подкрепление из охотников и оленеводов, которым в связи с ввёденным положением пришлось прервать отпуск.

Глава Оленекского района Елена Иванова пообещала принять все возможные меры для защиты домашних оленей от диких сородичей.

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Топ-12 лучших трасс и дорог Подмосковья: скоростные, красивые, по качеству
02 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Московская область славится своими живописными местами и развитой инфраструктурой. Один из важнейших аспектов комфортного передвижения — качество дорог. «Радио 1» расскажет, какие трассы стоит выбрать для комфортного передвижения и какие маршруты предлагают лучшие условия для водителей.

Самые востребованные трассы Московской области

Топ-3 самых популярных трасс Московской области:


  • МКАД

Московская кольцевая автомобильная дорога.

  • Ленинградское шоссе

Одна из важнейших транспортных артерий Подмосковья, связывающая Москву с Санкт-Петербургом. В Московской области дорога проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин.

  • Новорижское шоссе


Автомагистраль, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через Красногорск, Опалиху, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истру, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.


Топ-3 бесплатных трасс Подмосковья


  • Симферопольское шоссе М2


Эта дорога начинается на юге МКАД и проходит через города Щербинку, Подольск, Климовск, Чехов и Серпухов. Федеральная трасса доступна для всех, поэтому проезд по ней бесплатный.

  • МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) представляет собой скоростную автомагистраль, которая объединяет важнейшие дороги Москвы и Московской области. Дорога проходит через Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Щёлково, Балашиха, Реутов, Люберцы, Дзержинский, Видное и Домодедово.

Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Подмосковья бесплатный.

  • Трасса М8 «Холмогоры»

Федеральная трасса М8 «Холмогоры» служит связующим звеном между Москвой и такими городами, как Ярославль, Вологда и Архангельск.

Маршрут этой трассы проходит через такие населённые пункты Московской области, как Мытищи, Королёв, Щёлково, Пушкино, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль.

Топ-3 дороги Подмосковья по качеству


  • Калужское шоссе А108


Федеральная автомобильная дорога в Московской, Калужской и Владимирской областях. Она проходит через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров и другие населённые пункты.

Покрытие выполнено из асфальтобетона, который обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.

  • Шоссе А107 «Московское малое кольцо»


Федеральная автомагистраль А107 представляет собой кольцевую дорогу в Московской области, которая соединяет города Ногинск, Электросталь и Бронницы, а также проходит через Домодедовский, Селятинский, Звенигородский, Черноголовский и Софринский районы. Трасса находится в хорошем состоянии с современным покрытием и позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

  • М1 «Беларусь»


Трасса М1 славится качеством покрытия и удобством передвижения. Она идеально подходит для длительных поездок.

Дорога проходит по территории Одинцовского района, в обход

Фото: istockphoto / igoriss

Лучшие скоростные трассы Подмосковья


Новорижское шоссе занимает первое место в списке самых быстрых шоссе с временем в пути 1 час 20 минут. Скоростной лимит составляет 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

За ним следуют Рублёво-Успенское шоссе, скоростной лимит которого достигает 90 км/ч, в населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Затем Минское шоссе, где время в пути составляет 1 час 30 минут. У Минского шоссе лимит скорости так же достигает 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Самые красивые трассы из Московской области в Москву


  • Пятницкое шоссе


Пятницкое шоссе считается одним из самых красивых в Московской области. Оно отличается благоприятной экологической обстановкой и чистым воздухом благодаря соседству с еловыми и сосновыми лесами.

Пятницкое шоссе начинается в районе Митино и пролегает через Красногорский, Солнечногорский, Клинский и Истринский районы, после чего выходит на автомагистраль А108. Самые впечатляющие виды открываются возле Истринского водохранилища.

  • Рогачёвское шоссе


Одно из самых живописных шоссе не только в Северном Подмосковье, но и во всей Центральной России — Рогачёвское шоссе, пролегающее по холмам Клинско-Дмитровской гряды. Если поехать по нему на восток, попадёшь в Дмитров, на запад — в Клин, а на север — в Медведеву пустынь и Николо-Пешношский монастырь.

Весь маршрут пролегает мимо старинных церквей, усадеб и других архитектурных памятников.

  • Егорьевское шоссе


Егорьевское шоссе обозначается как трасса Р105. Она берёт начало от Рязанского проспекта, проходит через Люберцы, пересекает Малое московское кольцо, затем МКАД и ведёт к своему завершению в городе Касимове.

Большая часть дороги пролегает через сосновый бор.На протяжении трассы расположено несколько величественных храмов. Особого внимания заслуживает Троицкий храм в Гусь-Железном, выполненный в неоготическом стиле, а также Троицкий храм в Туме, роспись которого создана по эскизам Васнецова.

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В Кашире провели капитальный ремонт скважин и увеличили мощность подачи воды
02 ноября 2024, 09:47

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Летом 2024 года в деревне Аладьино по распоряжению главы района Михаила Шувалова работники «Водоканала» провели капитальный ремонт существующей скважины. Благодаря этому удалось обеспечить подачу до 220 кубических метров воды в сутки, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Специалисты также отремонтировали вторую дополнительную скважину, в результате чего мощность водозаборного узла увеличилась до 350 кубических метров в сутки.

«Ремонт второй скважины мы закончили буквально недавно. Взяли пробы воды для анализов. Результаты соответствуют всем нормативам. За последние десять лет деревня Аладьино выросла буквально в два раза. Имевшихся объёмов не хватало, поэтому мы в этом году мы провели капитальный ремонт водозаборного узла и значительно увеличили мощности», — сообщил директор МУП «Водоканал» Анатолий Гаврилов.
Необходимо отметить, что руководство МУП «Водоканал» планирует провести капитальный ремонт водонапорной башни, покрасить её и благоустроить территорию водозаборного узла. Эти мероприятия обеспечат надёжность системы водоснабжения в деревне Аладьино.

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#кашира
#деревня
#подмосковье
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В ноябрьские праздники ЦППК запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала
02 ноября 2024, 09:20

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В период ноябрьских праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит дополнительные экспрессы до Ржевского мемориала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
С 2 по 5 ноября поезда будут отправляться от Курского вокзала до станции Муравьёво в Тверской области. Во время поездки составы будут останавливаться на промежуточных станциях Истра, Волоколамск и Шаховская.

Актуальное расписание можно найти на сайте или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
02 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Аккаунты государственных или банковских ресурсов следует отвязать от сервисов Google и перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить и сохранить свои данные. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По его словам, подобная привычка в нынешнее время — серьезный риск.
«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — пояснил он.
Ранее Госуслуги начали призывать своих пользователей сменить привязанный к порталу почтовый ящик с окончанием «@gmail.com» на любой другой российский аналог.

Немкин полагает, что следующие ограничения со стороны Google могут оказаться куда более жесткими. По его мнению, привязывать гугл-почту к важным сервисам — нелогично, учитывая, что американская компания работает под диктовку правительства США.
«Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — подчеркнул депутат.
По словам Немкина, за последние годы интерес россиян к сервисам Google заметно упал, так как аналоги от «Яндекса» более надежны.
«Граждане понимают, что сервисы, например, «Яндекса», по надежности значительно превосходят продукты Google, и постепенно меняют свои пользовательские привычки», — заявил он.
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