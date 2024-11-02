Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области
В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных формирований в становлении и развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
В обсуждении участвовали представители Общественной палаты РФ, Московской областной Думы, ГУФСИН по МО, Уполномоченный по правам человека в МО и сотрудники прокуратуры, Минюста и других министерств.
Во вступительной речи представитель Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов рассказал о новом проекте по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации». Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, находящимся в сложной жизненной ситуации. Он отметил, что вступление в силу в 2024 году закона «О пробации в РФ» позволило систематизировать эту деятельность, определить основные направления, чётко обозначить субъектов пробации и их задачи.
«В настоящее время мы помогаем одной молодой девушке, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии. Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем. Очень важно понимать, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, требующий координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
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Дайана Хусинова