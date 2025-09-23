Ирина Волынец покинет пост детского омбудсмена Татарстана
Ирина Волынец покинет должность уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане после окончания срока действия её контракта.
Об этом агентству «Татар-информ» сообщили информированные источники. По имеющимся сведениям, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова не согласовала контракт с Волынец на новый срок.
Ирина Владимировна занимала пост детского омбудсмена Татарстана с 2020 года. Она продолжает работать в Общественной палате РФ и руководить Национальным родительским комитетом.
За время работы Волынец выдвинула ряд инициатив. Она предлагала запретить квадроберов и деструктивные молодежные течения, поднять возраст продажи алкоголя и табака до 21 года. Также омбудсмен выступала за поддержку студенческих семей, запрет абортов в частных клиниках, досрочную пенсию для отцов-одиночек и усиление помощи многодетным семьям.
