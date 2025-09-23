В аэропорту Сочи изъяли драгоценности стоимостью 1,8 млн рублей
В аэропорту Сочи таможенники обнаружили драгоценности известных брендов у пассажирки рейса «Дубай – Сочи». В ходе выборочного контроля были изъяты кольцо, серьги и браслеты с логотипами Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef. Часть украшений женщина надела на себя, остальные спрятала в ручной клади, сообщает Южное таможенное управление.
Женщина утверждала, что это обычная бижутерия, купленная в ОАЭ, не представляющая ценности. Однако экспертиза показала, что изделия изготовлены из золота 750–1 пробы и оцениваются более чем в 1,8 миллиона рублей.
Изъятые украшения переданы, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч.1 ст.226.1 УК РФ). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: