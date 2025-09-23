В аэропорту Сочи изъяли драгоценности стоимостью 1,8 млн рублей

23 сентября 2025, 14:52

Пассажирка рейса «Дубай – Сочи» пыталась провезти ювелирку на 1,8 млн рублей

Фото: Istock / milazvereva

В аэропорту Сочи таможенники обнаружили драгоценности известных брендов у пассажирки рейса «Дубай – Сочи». В ходе выборочного контроля были изъяты кольцо, серьги и браслеты с логотипами Cartier, BVLGARI, CHANEL и Van Cleef. Часть украшений женщина надела на себя, остальные спрятала в ручной клади, сообщает Южное таможенное управление.