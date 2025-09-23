Риелтор Егоров: Аренда квартир в Казани может подорожать до 12% до конца года
В Казани аренда квартир может подорожать до 12% до конца этого года. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Вячеслав Егоров.
Он подчеркнул, что повышение цен не будет мгновенным. Егоров указал на то, что рост цен обусловлен увеличением спроса на аренду жилья из-за недоступности ипотечных кредитов в условиях высоких процентных ставок.
До этого сообщалось, что в Казани в четыре раза выгоднее арендовать квартиру, чем платить ипотеку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее россиян предупредили о подорожании жилья при дифференциации ставок по ипотеке. Эксперт Радченко заявила, что доступность жилья зависит не только от ставки, но и от базовой цены недвижимости.
