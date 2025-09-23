В Новосибирске жители выступили против строительства часовни
Жители микрорайона Весенний в Новосибирске пытаются помешать строительству часовни. Подробности приводит Om1 Новосибирск.
По данным издания, местные жители в марте текущего года проголосовали за строительство часовни близ домов Заречной, 29–31. После начала строительства 28 человек подписали петицию против этого.
«Это место близко и к нашим жилым домам, и к детскому саду, который ежедневно посещают наши дети. Строительство приведет к постоянному скоплению людей прямо вблизи нашего жилья и детского учреждения, что станет источником шума и нарушит покой и безопасность детей», — говорится в петиции.
Также в качестве аргументов приводится плотное движение и нехватка парковочных мест.
Тем не менее другая часть новосибирцев заявляет, что решение о строительстве часовни было принято большинством. Отмечается, что она будет работать всего пару часов и большого наплыва прихожан там не будет.