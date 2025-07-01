Ирина Волынец высказалась о предложении снизить брачный возраст до 16 лет

01 июля 2025, 17:20

Волынец: в законодательстве браки с 16 лет разрешены, но в особых случаях

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Предложение депутата Брянской областной думы, председателя движения «Россия православная» Михаила Иванова снизить брачный возраст с 18 до 16 лет требует тщательного анализа и пересмотра правовых актов, действующих в России, включая Уголовный кодекс, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.







«Это очень обсуждаемая инициатива, и однозначного ответа на неё нет. В норме закона уже прописано вступление в брак с 16 лет, и такая законодательная инициатива может оказаться избыточной», — сообщила Волынец изданию «Татар-информ».