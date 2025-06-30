В России предложили снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

30 июня 2025, 20:41

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В России предложили снизить возраст вступления в брак с 18 до 16 лет. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.