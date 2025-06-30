В России предложили снизить брачный возраст с 18 до 16 лет
В России предложили снизить возраст вступления в брак с 18 до 16 лет. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.
Чиновник в беседе с изданием «Абзацем» пояснил, что такие меры вызваны ростом числа беременностей среди несовершеннолетних.
Депутат убеждён, что снижение брачного возраста позволит молодым людям заключать браки без дополнительных бюрократических трудностей, на общих основания. Также введение таких мер обеспечит им возможность воспитывать детей в полной семье и венчаться в церкви.
Иванов подчеркнул, что в настоящее время тысячи юных девушек становятся мамами, но при нынешнем законодательстве они не могут официально создать семью, получать господдержку и социальные гарантии. Такой подход несправедлив и усугубляет их и так тяжёлое положение.
Парламентарий назвал ранние браки не формальностью, а вопросом ответственности, духовных ценностей и демографического будущего России. Если молодые пары готовы к созданию семьи, государство должно поддерживать их и помогать, а не ставить бюрократические преграды.
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