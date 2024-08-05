Ирина Волк передала картины и скульптуры своего отца Третьяковской галерее

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Официальный представитель МВД России Ирина Волк передала в дар Третьяковской галерее картины и скульптуры своего отца Владимира Волка, который был членом Союза художников России. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что это очень важное событие в её жизни, поскольку на протяжении нескольких лет после смерти отца (его не стало в 2015 году) она бережно хранила его работы. Воспоминания о любви, мудрости и надёжности отца всегда в её сердце, добавила Волк.
Сотрудница МВД добавила, что в общей сложности передала галерее 17 картин и скульптур, чтобы приходящие ценители искусства могли любоваться его работами.
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