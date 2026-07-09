Иркутские врачи достали из желудка и кишечника ребенка 28 магнитов
В Иркутске врачи Ивано-Матренинской детской больницы помогли мальчику, проглотившему 28 магнитов от конструктора. Ребенка привезли в приемный покой с рвотой и болью в животе, а затем медики срочно провели эндоскопическую операцию. Об этом пишет РИА Новости.
Родители рассказали, что сын проглотил несколько деталей от игрушки. Обзорный снимок брюшной полости показал множество инородных предметов в желудочно-кишечном тракте. После этого врачи сразу начали подготовку к вмешательству.
Во время процедуры специалисты нашли в желудке сцепленные магниты размером до 4×0,5×0,3 сантиметра. Еще одну группу меньшего размера медики обнаружили в луковице двенадцатиперстной кишки. Все элементы врачи извлекли эндоскопическими щипцами. В общей сложности они достали 28 магнитов. В больнице уточнили, что внутренние органы ребенка не пострадали. Уже на следующий день мальчик вернулся домой.
Медики напомнили, что проглоченные магниты представляют особую опасность. В кишечнике они могут притягиваться друг к другу через стенки органа и сдавливать ткани. Из-за этого появляются пролежни и разрыв кишки, а содержимое выходит в брюшную полость. Такое состояние быстро приводит к перитониту и сепсису, а в тяжелых случаях угрожает жизни. При малейшем подозрении на проглатывание магнита врачи советуют сразу обращаться за помощью.
Если ребенок тянет в рот игрушки, важно помнить, что в раннем возрасте это часто связано не с «плохим поведением», а с естественным способом изучения мира. Ругать и стыдить за это обычно бесполезно: гораздо лучше спокойно и последовательно показывать, что можно делать, а что нельзя. Каждый раз, когда малыш пытается взять игрушку в рот, мягко остановите его, уберите предмет и коротко скажите одну и ту же фразу, например: «Игрушки не едят. Их трогают руками, катают, строят». Такая повторяемость помогает ребенку быстрее усвоить правило.
Очень важно создать безопасную среду. Уберите из доступа мелкие детали, магниты, батарейки, бусины и игрушки, которые легко разгрызть или разобрать. Предлагайте ребенку только те игрушки, которые подходят ему по возрасту и не имеют опасных мелких частей. Если ребенок все равно постоянно что-то грызет, можно дать безопасную замену: прорезыватель, специальную силиконовую игрушку для жевания или подходящую по возрасту плотную пищу, если это допустимо. Тогда потребность что-то держать во рту будет удовлетворяться без риска.
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