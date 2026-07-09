Иркутские врачи достали из желудка и кишечника ребенка 28 магнитов

09 июля 2026, 09:42

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Иркутске врачи Ивано-Матренинской детской больницы помогли мальчику, проглотившему 28 магнитов от конструктора. Ребенка привезли в приемный покой с рвотой и болью в животе, а затем медики срочно провели эндоскопическую операцию. Об этом пишет РИА Новости.