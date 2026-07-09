В США из-за массового ДТП с автобусом, протаранившим здание, пострадали 28 человек
В американском городе Пайксвилл произошло крупное ДТП с участием автобуса. В результате массовой аварии пострадали почти три десятка человек, сообщает BNO News.
Детали и причины инцидента в настоящий момент устанавливаются. Однако известно, что в аварии столкнулись не менее восьми транспортных средств. Несколько машин получили серьёзные повреждения, одна из них перевернулась.
При этом автобус после столкновения с машинами врезался в здание FedEx — крупной транснациональной корпорации США, которая предоставляет почтовые, курьерские и логистические услуги. В результате «тарана» пассажиры оказались заблокированы в салоне.
По предварительной информации, различные травмы получили 28 человек. Сведений о погибших не поступало. На место происшествия уже прибыли 15 бригад скорой помощи.
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