«Подарок от бабули» для мошенников: москвичка лишилась сбережений после серии звонков

09 июля 2026, 08:27

Москвичка отдала мошенникам сбережения под видом подарка в коробке из-под конфет

Фото: iStock/fotographic1980

Жительница Москвы потеряла все накопления после разговора с телефонными аферистами и отдала наличные курьеру в коробке из-под конфет с надписью «Подарок от бабули». Об этом пишет РИА Новости.