«Подарок от бабули» для мошенников: москвичка лишилась сбережений после серии звонков
Жительница Москвы потеряла все накопления после разговора с телефонными аферистами и отдала наличные курьеру в коробке из-под конфет с надписью «Подарок от бабули». Об этом пишет РИА Новости.
Вначале с женщиной созвонился мужчина, выдававший себя за сотрудника Социального фонда. Он сообщил о якобы положенном перерасчете пенсии. Спустя короткое время с ней связался другой собеседник и представился работником Росфинмониторинга. По его словам, первый звонок устроили мошенники, а доступ к аккаунту на «Госуслугах» и банковским счетам уже якобы получили посторонние.
После этого неизвестные начали убеждать москвичку срочно снять деньги и передать их курьеру. Они уверяли, что средства отвезут в Центральный банк ради сохранности. Позже в разговор вступил еще один участник схемы. Он назвался сотрудником ФСБ и показал удостоверение.
Женщина поверила звонившим, сняла сбережения, сложила купюры в коробку из-под конфет и подписала ее «Подарок от бабули». Именно такие обстоятельства следуют из судебных материалов, с ними ознакомилось агентство.
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