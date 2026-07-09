Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам
В Рязанской области полицейские задержали троих жителей Воронежской области, подозреваемых в серии нападений на женщин после знакомств в интернете. Об этом сообщает МВД Медиа.
По версии следствия, 23-летняя девушка начала общение с мужчиной в сети и согласилась принять его у себя дома. На встречу он пришел не один: вместе с ним в квартиру вошли еще мужчина и женщина. Гости избили хозяйку, стали требовать деньги и угрожали ей расправой. После налета они забрали 98 тысяч рублей и смартфон.
Во время розыска сотрудники полиции вышли на след подозреваемых. Следствие считает, что двое из них состоят в браке. После задержания силовики установили, что похожие преступления проходили в разных регионах страны.
Сейчас правоохранители знают как минимум еще о двух потерпевших. Речь идет о девушках 27 и 18 лет. Одной из них нападавшие угрожали электрошокером. Следователи продолжают проверку и выясняют возможную причастность фигурантов к другим эпизодам.
Если следствие подтвердит описанную версию событий, то фигурантам, скорее всего, будет грозить ответственность прежде всего за разбой, то есть нападение в целях хищения с применением насилия или угрозой такого насилия. С учетом того, что, по данным полиции, они действовали не в одиночку, пришли группой и проникли в жилище потерпевшей, речь может идти о более тяжкой квалификации по статье 162 УК РФ.
Читайте также: