Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

09 июля 2026, 09:22

В Рязанской области раскрыли группу, грабившую женщин через онлайн-знакомства

Фото: iStock/Dzurag

В Рязанской области полицейские задержали троих жителей Воронежской области, подозреваемых в серии нападений на женщин после знакомств в интернете. Об этом сообщает МВД Медиа.