Иркутянка после пересадки костного мозга увлеклась тем же, чем и ее донор

02 октября 2026, 08:40

Иркутянка Ирина Пащенко переняла любовь к выпечке от донора костного мозга

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Иркутянка Ирина Пащенко после трансплантации костного мозга обнаружила у себя новое увлечение — домашнюю выпечку. Позже женщина узнала, что ее генетический донор Денис Ремизов давно любит булочки, пироги и другие мучные изделия.





В беседе с «КП — Иркутск» Пащенко рассказала, что почти 20 лет проработала медсестрой. В 2019 году врачи диагностировали ей острый лейкоз. Химиотерапия помогла добиться ремиссии, однако спустя два года заболевание вернулось. Медики рекомендовали пересадку костного мозга.



Подходящий донор нашелся в российском регистре. Им оказался 46-летний старший диспетчер Восточного полигона, почетный донор России Денис Ремизов. Его клетки совпали с показателями пациентки. Подобное генетическое соответствие встречается примерно в одном случае из 10 тысяч.



Пащенко и Ремизов жили в Иркутске, но встретились лишь через два года после операции. Такой срок предусматривают правила для донора и реципиента. После лечения женщина оставила работу в медицине и сосредоточилась на семье.





«Родные часто говорят, что после трансплантации я изменилась, но сами не могут объяснить, как именно. Зато я точно заметила: полюбила печь. Раньше этим совсем не занималась, а теперь торты и пирожки — мое главное увлечение. Когда меня выписывали, первым вопросом врачу стал: "А булочку мне можно?"» — вспоминает Ирина Пащенко.