Россиянам напомнили, где проверить пенсионные баллы
Сведения о пенсионных баллах и страховом стаже доступны через портал «Госуслуги». Информацию можно запросить дистанционно или получить при личном визите.
Представители Социального фонда России уточнили, что электронная выписка формируется в личном кабинете. За бумажным документом можно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты влияют на право получения страховой пенсии по старости и на размер будущих выплат. Чем больше баллов накопил гражданин, тем выше окажется сумма ежемесячной пенсии.
Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 рубля.
Помимо проверки баллов и стажа, пенсионеры могут через портал Госуслуги получать широкий перечень услуг Социального фонда России. В личном кабинете можно заказать выписку из лицевого счёта, узнать размер назначенной пенсии и социальных выплат, проверить сведения о стаже, работодателях и перечисленных страховых взносах.
Через портал также можно подать заявление о назначении страховой или социальной пенсии, выбрать способ её доставки — на банковский счёт либо через почтовое отделение, а при необходимости изменить реквизиты для перечисления денег. Дистанционно доступна подача заявлений о перерасчёте пенсии, возобновлении или восстановлении выплат, а также об отказе от набора социальных услуг или его части в пользу денежной компенсации.
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