Россиянам напомнили, где проверить пенсионные баллы

02 октября 2026, 08:19

Накопленные пенсионные баллы можно проверить через портал госуслуг

Фото: iStock/PIKSEL

Сведения о пенсионных баллах и страховом стаже доступны через портал «Госуслуги». Информацию можно запросить дистанционно или получить при личном визите.