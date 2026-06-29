Исчезновение новосибирской матери 17 лет назад проанализировал ИИ

29 июня 2026, 18:46

ИИ проанализировал пропажу молодой матери в Новосибирске 17-летней давности

Фото: istockphoto/c nokel

В Новосибирске искусственный интеллект проанализировал обстоятельства загадочного исчезновения 28-летней горожанки в 2009 году и предложил три альтернативные версии произошедшего. Об этом стало известно 29 июня.