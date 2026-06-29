Исчезновение новосибирской матери 17 лет назад проанализировал ИИ
В Новосибирске искусственный интеллект проанализировал обстоятельства загадочного исчезновения 28-летней горожанки в 2009 году и предложил три альтернативные версии произошедшего. Об этом стало известно 29 июня.
Как сообщает «КП-Новосибирск», алгоритм указал на возможную инсценировку с ключами, любовный треугольник и предположил зону поиска тела. Женщина пропала в ночь на 9 сентября 2009 года — она не вернулась домой после похода в кино. Позднее её ключи от квартиры обнаружили в лифте под газетой, однако сама сибирячка в жилище так и не вошла.
По мнению нейросети, находка ключей может быть намеренной уловкой, призванной отвести подозрения от реального места преступления и дезориентировать следствие. Кроме того, алгоритм обратил внимание на личную жизнь пропавшей: официально она не была разведенной с супругом, но поддерживала отношения с другим мужчиной. Третью гипотезу — ссору в подъезде — искусственный интеллект оценил как маловероятную.
Аналитическая программа предположила, что останки могут находиться в радиусе до семи километров от дома, с наибольшей вероятностью — в лесополосе у водоёма либо в неглубокой яме, заполненной строительным мусором. Сейчас дело, долгое время остававшееся без подвижек, вновь активизировали. Следователи планируют провести дополнительные экспертизы с учётом новых данных.
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