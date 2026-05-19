Мужчина получил срок за убийство отца с ребенком 20-летней давности в Дагестане

19 мая 2026, 22:25

Участник банды получил 9,5 года колонии за убийство отца с ребенком в 2006 году

Верховный суд Дагестана приговорил участника банды, который в 2006 году застрелил мужчину и его малолетнего сына, к 9,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.





Уточняется, что фигурант являлся членом вооружённой группы, созданной в 2005 году. Вечером 3 августа 2006 года на федеральной трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе он вместе с сообщниками по указанию лидера напал на мужчину, которого ошибочно сочли причастным к покушению на главаря ОПГ.



Подсудимый открыл огонь из автомата по жертве и его несовершеннолетнему ребенку, находившемуся в машине. Оба скончались на месте. Ещё одному потерпевшему, который был рядом, удалось скрыться, несмотря на ранения.



В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, включая лидера банды. Суд признал его виновным в двойном убийстве и покушении на убийство, однако прекратил уголовное преследование по статьям о бандитизме и незаконном обороте оружия в связи с истечением сроков давности. Смягчающими обстоятельствами стали явка с повинной, содействие следствию и состояние здоровья — у подсудимого первая группа инвалидности.



