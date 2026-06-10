В Кузбассе осудили мужчину за убийство и изнасилование 24-летней давности
В Гурьевске Кемеровской области осудили мужчину за убийство и изнасилование, которое он совершил 24 года назад. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
По данным VSE42.RU, 9 июня Гурьевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в убийстве и изнасиловании. Все случилось 16 января 2002 года в гаражном массиве Гурьевска. Жертве было 36 лет. На протяжении долгих лет следователи искали преступника. Выяснилось, что им оказался местный житель.
«Суд назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пишет «Сiбдепо».
Приговор пока не вступил в законную силу. А значит, что преступник еще может оспорить решение суда, несмотря на все доказательства его вины.