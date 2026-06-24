Российского пенсионера осудили за преступление 29-летней давности
65-летнего жителя Иркутска осудили за убийство сотрудницы по доставке пенсий в 1997 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Иркутской области.
По версии следствия, мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из общежитий города. Он произвел два прицельных выстрела в голову 53-летней женщине после того, как она вручила ему пенсию.
От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с деньгами. Всего он похитил около шести миллионов рублей, однако его личность долгое время не удавалось установить.
В марте 2026 года пенсионера задержали. Суд признал его виновным по статье об убийстве, сопряженном с разбоем, и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.
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