Российского пенсионера осудили за преступление 29-летней давности

24 июня 2026, 12:51

Иркутский пенсионер получил 15 лет за убийство женщины в 1997 году

Фото: iStock/AMilkin

65-летнего жителя Иркутска осудили за убийство сотрудницы по доставке пенсий в 1997 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Иркутской области.