Исчезнувшая 52 года назад британка была найдена живой и здоровой

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В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад. Об этом информирует газета The Guardian.
В 1972 году из Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс. На момент пропажи она жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком.
Несколько дней назад правоохранители вновь опубликовали снимок 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается», и на этот раз поиски увенчались успехом. Спустя некоторое время в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы. Уточняется, что это было одно из самых продолжительных расследований пропавших без вести.
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