Неизвестный открыл огонь по людям возле ночного клуба в Нью-Йорке

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Неизвестный открыл огонь возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 11 человек. Об этом информируют New York Post и ABC7.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы, включая Детский медицинский центр Коэна. В правоохранительных органах не раскрыли точное количество жертв, однако уточнили, что ни один человек не находится в критическом состоянии.
По данным New York Daily News, в розыск объявлен серый автомобиль марки Infiniti, который скрылся с места преступления.
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Екатерина Коршунова