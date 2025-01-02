Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

Отец и мать в возрасте около 40 лет предстали перед судом в Тонгерене, Бельгия, в прошлом месяце за изнасилование четырех дочек. Самой младшей из пострадавших было 12 лет, самой старшей — 21 год. Одна из девочек была родным ребенком отца, другие три были кровно связаны с матерью. Об этом пишет Mirror ​UK 23 декабря 2024 года.