Замглавы Военно-медицинской академии в Петербурге предъявили обвинение во взятке

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СК России предъявил обвинение заместителю начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Павлу Вешкину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данному делу также проходят несколько военных и гражданских лиц. В январе прошлого года стало известно, что Вешкин обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Согласно информации ведомства, ущерб оценивался в 40 млн рублей. Теперь дело в отношении замглавы академии переквалифицировано на получение особо крупной взятки.
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