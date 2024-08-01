Иск Бакальчук о расторжении брака оставили без движения

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Иск соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом Владиславом оставлен без движения. Об этом РИА Новости сообщили в Савёловском суде Москвы.
Причина такого решения суда не разглашается.
Ранее во вторник суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries. Ему даже пришлось обратиться за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
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Ранее во вторник суд сообщил о том, что Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.
23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries. Ему даже пришлось обратиться за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
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Анастасия Чинкова