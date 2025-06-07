«Иски против яиц»: Россия может остаться без упаковок для яиц

07 июня 2025, 18:06

Из российских магазинов могут пропасть упаковки для десятка яиц

Фото: Istock/Paweena Sae-ung

Упаковки для десятка яиц могут исчезнуть с прилавков российских магазинов, сообщает Telegram-канал Mash. Всё из-за того, что московская компания «АЙКЮ-ПАК» запатентовала форму классического лотка для яиц и теперь требует от производителей компенсации.