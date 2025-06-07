«Иски против яиц»: Россия может остаться без упаковок для яиц
Упаковки для десятка яиц могут исчезнуть с прилавков российских магазинов, сообщает Telegram-канал Mash. Всё из-за того, что московская компания «АЙКЮ-ПАК» запатентовала форму классического лотка для яиц и теперь требует от производителей компенсации.
Первой под ударом оказалась Окская птицефабрика — один из главных поставщиков яиц в Москву и Подмосковье. За использование упаковки от крупнейшего производителя яиц компания «АЙКЮ-ПАК» требует компенсацию в размере 2,5 миллионов рублей. Кроме того, компания просит полный запрет на использование стандартной упаковки.
Суд взыскал средства с фабрики, но запрещать упаковку не стал. Однако представитель «АЙКЮ-ПАК» указал, что организация готовит новые иски и будет монополизировать упаковки для яиц. Ведь они запатентовали не просто лоток, а техническое решение за которое хотят денег.
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