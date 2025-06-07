Суд взыскал с сына «крабового короля» Олега Кана 358,7 млрд рублей
РИА Новости: суд взыскал с сына Олега Кана 358,7 млрд рублей
Четыре земельных участка и два дома сына «крабового короля» Олега Кана Александра обращены в доход государства, пишет РИА Новости.
Уточняется, что это было сделано в счет погашения долга в 358,7 млрд рублей. Приставы установили, что Александр Кан также имеет восемь машин и 40 единиц недвижимого имущества на общую сумму 299 млн рублей.
Согласно информации Федеральной службы судебных приставов РФ, сегодня долг сына «крабового короля» перед государством составляет почти 337 млрд рублей.
Напомним, в апреле прошлого года суд приговорил Олега Кана к 17 годам заключения в колонии.
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