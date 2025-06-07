Порядка 13 тысяч специалистов трудятся в учреждениях соцобслуживания Подмосковья
Порядка 13 тысяч специалистов работают на сегодняшний день в учреждениях соцобслуживания Подмосковья. Об этом сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
«Сегодня в учреждениях социального обслуживания Московской области трудятся 12,7 тысяч специалистов — это люди с большим сердцем и невероятной силой духа», — сказал он.Брынцалов подчеркнул важность труда соцработников и добавил, что депутаты поблагодарят их и вручат подарки. По словам политика, подмосковное правительство и Мособлдума создают достойные условия для работников соцучреждений.
Кроме того, принят закон для работников, которые не имеют жилья в Подмосковье. Почти 400 тысяч специалистов ежемесячно получают выплату до 30 тысяч рублей.
«Размер выплаты для семейной пары, работающей в социальном учреждении, составит от 30 до 45 тысяч рублей. Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг», — прокомментировал Брыцалов.Он резюмировал, что для молодых специалистов имеются выплаты, включая выпускников. Последние при поступлении на работу получают выплату в 50 тысяч, а по окончании второго года работы — 100 тысяч. Также действует акция «Приведи друга», по которой специалист, пригласивший другого специалиста на вакантное место, получает дополнительную выплату. День соцработника празднуют 8 июня.