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Собянин: В День города метро в Москве будет работать до двух часов ночи

06 сентября 2024, 10:02
Фото: istockphoto/Sergdid

Фото: istockphoto/Sergdid

Работу столичного общественного транспорта продлили в честь Дня города. Например, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро можно будет до 2:00.


Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник также добавил, что в таком же режиме будет работать и Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, 18 постоянных ночных маршрутов наземного городского транспорта будут работать в своём обычном режиме.

Празднование Дня города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. В программе будут представлены различные концерты, конкурсы, мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Праздничные мероприятия пройдут как в центре столицы, так и во всех административных округах.

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На всей территории Подмосковья ввели ограничение на пребывание в лесах
06 сентября 2024, 10:08

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей ввели на всей территории лесного фонда Московской области из-за высокого уровня пожарной опасности, особый режим установлен с 6 по 12 сентября, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами. Кроме того, усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, МЧС и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Нарушителей будут вычислять при помощи беспилотников, авиапатрулирования, камер видеомониторинга, фотоловушек, а также системы обнаружения групп людей на основе данных от операторов мобильных сетей. Штраф за нарушение противопожарного режим составляет до 50 тысяч рублей.

В областном Комлесхозе также напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, физлиц оштрафуют на сумму до 60 тысяч рублей, должностных лиц — до 110 тысяч рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#московская область
#подмосковье
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Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного жилья
06 сентября 2024, 10:03

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного комфортного жилья.
В регионе продолжается реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий для некоторых категорий многодетных семей» в рамках государственной программы «Жилище» для Московской области. В 2024 году сертификаты на получение субсидий были выданы 24 многодетным семьям, в которых воспитываются 181 ребёнок. С 2013 по 2024 год жилищные субсидии получили 287 многодетных семей Московской области, в которых воспитываются 2 235 детей.

Информация о том, кто может участвовать в этой программе и как правильно подать заявку рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.

Участниками программы могут стать многодетные семьи, в которых:
  • семь и более детей;
  • одновременно родились три и более ребёнка.
Требования к семье:
  • Малоимущие семьи, признанные таковыми в соответствии с законом Московской области № 231/2017-03 от 22 декабря 2017 года;
  • Нуждающиеся в улучшении жилищных условий согласно статье 51 Жилищного кодекса РФ;
  • Имеют удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
  • Проживают в Московской области не менее пяти лет;
  • Ранее не получали земельные участки;
  • Согласны на обработку персональных данных о членах семьи.
Субсидия составляет 100%: 99% — средства областного бюджета; 1% — средства муниципального бюджета.

Размер жилищной субсидии рассчитывается исходя из количества членов семьи и предельной стоимости одного квадратного метра, умноженной на норму общей площади жилого помещения с учётом имеющегося жилья у семьи.

Выплата используется для:
  • Оплаты стоимости договора купли-продажи жилого помещения;
  • Оплаты стоимости договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
  • Последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса при условии, что семья или один из супругов является членом жилищного, жилищно-строительного или жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность семьи.
Чтобы подать заявку, необходимо:
  • Обратиться в администрацию городского округа по месту жительства в Московской области, заполнить заявление и предоставить необходимые документы;
  • Администрация городского округа принимает решение о включении семьи в число участников программы;
  • Министерство жилищной политики Московской области включает семью в сводный список многодетных семей-участников программы по Московской области;
  • Семья получает сертификат на субсидию для приобретения жилья;
Семья самостоятельно приобретает жильё.

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#подмосковье
#московская область
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В Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму
06 сентября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Москве начали свою работу избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Сообщается, что в столице открылось 1440 избирательных участков, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Кроме того, несколько участков будут открыты в больницах и СИЗО.

На избирательных участках предусмотрены различные способы голосования. Избиратели могут выбрать традиционный метод с использованием бумажных бюллетеней или воспользоваться терминалами для электронного голосования.

Помимо этого, практически на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Исключением станут только несколько участков в воинских частях, в которых вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Кроме того, она будет производиться в следственных изоляторах и медучреждениях.

Кандидаты, политические партии и члены общественных наблюдательных штабов получат доступ к трансляции, для остальных он будет закрыт.

На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва был зарегистрирован 281 кандидат, а выдвинулось 389 человек. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.

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#подмосковье
#видеонаблюдение
#выборы
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В Подмосковье оцифровали услугу в сфере детского отдыха
06 сентября 2024, 09:32

Фото: iStock/SeventyFour

Ещё одна услуга в сфере детского отдыха в Московской области стала доступна в онлайн-режиме: теперь подать сведения для внесения в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления можно через региональный госпортал, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Раньше организации отправляли полный пакет документов по электронной почте. Сейчас все стало гораздо проще: достаточно заполнить заявление на нашем региональном портале и прикрепить сканы учредительных документов. Все остальные сведения будут запрошены автоматически», — пояснила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Услуга по внесению организации детского отдыха в соответствующий реестр предоставляется бесплатно. После подачи заявления решение поступит в личный кабинет заявителя в течение шести рабочих дней.

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#подмосковье
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В Подмосковье открылись избирательные участки в 28 округах
06 сентября 2024, 09:29

Фото: istockphoto / Alfonso Sangiao

В ​8 утра в Московской области начали ​работу 1608 избирательных участков.
Члены участковых избирательных комиссий приступили к процессу голосования.

Перед этим все бюллетени передали в УИКи. Сотрудники соответствующих структур проверили безопасность и готовность участков, после чего помещения передали под охрану.

Голосование продлится с 6 по 8 сентября. Голосование на избирательных участках проходит с 8:00 до 20:00. После обработки всех голосов — как электронных, так и бумажных — Центральная избирательная комиссия объявит результаты выборов.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в «Службу заботы».

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#подмосковье
#выборы
#участок
#избиратели
#комиссия
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Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухих пайках Котельникова арестовали
06 сентября 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Rawf8

Десять банковских счетов, принадлежавших умершему в следственном изоляторе предпринимателю Игорю Котельникову, арестованы. Он проходил по делу о сухих пайках для Вооружённых сил РФ.
Бизнесмена арестовали по делу о хищениях в министерстве обороны, однако через месяц он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем, напоминает РИА Новости. Котельникову было предъявлено обвинение в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору.

Предприниматель проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова, задержанного ещё в апреле. Как считают следователи, чиновник министерства обороны поддерживал интересы Грязинского пищевого комбината, поставлявшего в армию некачественные продовольственные пайки по завышенной стоимости.

Деньги на счетах скончавшегося Котельникова до сих пор заморожены. Это сделано для того, чтобы доверенные лица бизнесмена не могли их скрыть.

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#обвинение
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#новости
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В Петербурге хотят продать тюрьму «Кресты»
В Петербурге выставят на аукцион комплекс бывшей тюрьмы «Кресты»
06 сентября 2024, 06:48

Фото: istock/Oksana Chaun

В Санкт-Петербурге выставят на аукцион комплекс бывшей тюрьмы «Кресты». Об этом сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, сейчас ведется подготовка земельного участка: завершение работ по приведению территории в порядок и её кадастрированию ожидается к концу 2024 или началу 2025 года. После этого исторический комплекс будет выставлен на аукцион.

Филиппов отметил, что возможна реализация общественно-деловой концепции с сохранением исторической части объекта. «Кресты», построенные в 1890 году, считаются памятником архитектуры и располагаются на набережной Невы.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

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#тюрьма
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В России хотят провести «специальную демографическую операцию»: что это такое
Депутат Останина: нужно провести «специальную демографическую операцию» в России
06 сентября 2024, 06:07

Фото: istock/Halfpoint

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока.
Об этом она рассказала в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

«Мы должны организовать и провести еще одну спецоперацию. Как специальная военная операция, только демографическая. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — заявила Останина.
По её словам, демографическая политика страны должна быть четко структурирована, как и социальная. Депутат предложила создать специальный центр по подготовке кадров в области демографии, который будет работать над реализацией стратегии поддержки молодых и многодетных семей.

Останина также отметила положительный опыт Сахалина, где дети из многодетных семей могут поступать в вузы вне конкурса, и предложила распространить эту практику на всю страну.

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#дети
#депутат
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Раскрыты настоящие признаки скорого краха отношений
Психолог Белкина: отсутствие планов ведет к краху отношений
06 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Если пара живет исключительно воспоминаниями о прошлом и не строит совместных планов на будущее, это может свидетельствовать о скором завершении отношений, утверждает психолог и психотерапевт Ирина Белкина.
В интервью «Ленте.ру» она объяснила, как понять, что настало время расставаться с партнером. Белкина отметила, что важным сигналом для тревоги является, когда от яркости в отношениях остались только воспоминания о начале влюбленности. Это говорит о том, что партнеры избегают решения проблем в настоящем и не замечают, что начали говорить на разных «языках любви», а их цели разошлись.

Психолог также подчеркнула, что исчезновение эмоциональной близости является критическим признаком. Если у одного или обоих партнеров возникает желание познакомиться с кем-то другим «просто для разнообразия», это говорит об утрате доверия, нежности и заботы.

Еще одним «красным флагом» Ирина Белкина назвала потерю интереса к жизни и увлечениям партнера. Когда партнеры живут словно отдельными жизнями, это может привести к эмоциональной отстраненности и ощущению, что они стали чужими друг другу.

Отсутствие физической близости и сексуального влечения — еще один фактор, говорящий о надвигающемся разрыве, добавила психотерапевт. Если один из партнеров не готов восстановить сексуальное влечение, лучше рассмотреть возможность завершения отношений.

В завершение Белкина подчеркнула, что регулярные обесценивания, критика и физическое насилие являются наиболее явными признаками краха. Если один из партнеров проявил насилие, вероятность его повторения очень высока.

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#психолог
#насилие
#психотерапевт
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