Собянин: В День города метро в Москве будет работать до двух часов ночи

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Работу столичного общественного транспорта продлили в честь Дня города. Например, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро можно будет до 2:00.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник также добавил, что в таком же режиме будет работать и Московское центральное кольцо (МЦК). Кроме того, 18 постоянных ночных маршрутов наземного городского транспорта будут работать в своём обычном режиме.
Празднование Дня города в Москве пройдёт 7 и 8 сентября. В программе будут представлены различные концерты, конкурсы, мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Праздничные мероприятия пройдут как в центре столицы, так и во всех административных округах.
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Александр Бойцов