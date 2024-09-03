Синоптик Шувалов раскрыл, какая погода ждет Москву и Подмосковье на этой неделе

Фото: istock / Vladislav Zolotov
Начало осени радует жителей Москвы и Московской области солнцем и теплом. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какие погодные условия ждут жителей столичного региона в ближайшую неделю.
Синоптик заявил, что хорошая погода будет еще долго радовать, несмотря на небольшое снижение температуры во второй половине недели, в среднем на 5 градусов.
В заключении синоптик отметил, что ясная погода, скорее всего, продержится еще неделю-полторы.
Он добавил, что рассказывать о хорошей погоде приятнее, нежели о природных катаклизмах.
Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В четверг у нас 20-22 градуса, на термометрах ближайшие два дня 25-27 градусов, так что снижение на 5 градусов будет, но при этом никаких дождей, никаких облаков, слабый ветер, высокое давление», — рассказал Шувалов.
В заключении синоптик отметил, что ясная погода, скорее всего, продержится еще неделю-полторы.
Он добавил, что рассказывать о хорошей погоде приятнее, нежели о природных катаклизмах.
Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве ожидается наступление осенней погоды примерно в середине сентября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак