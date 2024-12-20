Искусственные елки подорожали на 21% с 2023 года

Для того, чтобы избежать переедания в новогодние праздники, важно соблюдать сбалансированное и регулярное питание, больше двигаться и пить напитки без добавленного сахара. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско. По ее словам, также важно не корить себя, если в новогоднюю ночь все же было съедено больше суточной нормы.