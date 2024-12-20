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Искусственные елки подорожали на 21% с 2023 года

Фото: iStock/petrenkod

Фото: iStock/petrenkod

Искусственные елки подорожали на 21% с 2023 года, их средняя цена на данный момент составляет 4578 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики IT-компании «АТОЛ», проведя исследование новогодней атрибутики на основе 12 млн чеков за 2023 и 2024 годы. Вместе с тем, как отмечается, выросла и средняя цена на набор елочных игрушек — 626 рублей за комплект.
«Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Медианная стоимость комплекта елочных шаров составляет 535 рублей — +7% по сравнению с 2023 годом», — указано в исследовании, с которым ознакомились «Известия».
В то же время было проведено другое исследование, связанное с Новым годом. Как выяснили аналитики «АльфаСтрахования», 74% российских родителей делают все, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, сообщает RT.


«49% кладут подарки под елку под утро, когда дети спят, и инсценируют приход Деда Мороза — имитируют следы на полу и на окне. 26% пишут ответные письма детям от главного новогоднего волшебника», — отмечается в исследовании.
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#письма
Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многожёнство в России
20 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/Studia72

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала решение Совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман разрешить религиозное многожёнство. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Россия является светским государством. Религиозные конфессии не имеют никакого отношения к светской жизни, а государство не вмешивается в религиозные устои, поэтому никакие религиозные конфессии не вправе диктовать светской стране, по каким законам жить. Вне зависимости от религии гражданин, проживающий на территории России, должен соблюдать её законы, заявила Останина.

Депутат также напомнила, что нормативы семьи в России регулируются Семейным кодексом и Конституцией. Но также есть и Уголовный кодекс, который наказывает за многожёнство. В России заключение второго, третьего и т.д. браков возможно только после официального развода с предыдущей супругой.

Также Останина заявила, что выдвинутое муфтием Москвы Ильдаром Аляутдиновым предложение направлено против женщин и детей и противоречит человеческой природе.

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#госдума
#россия
#семьи
#депутат
#законы
#ислам
#мусульмане
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Замглавы МИД РФ Рябков открыл первую в России аудиторию БРИКС
20 декабря 2024, 13:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время визита в Казань открыл первую в России аудиторию БРИКС. Торжественная церемония прошла в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.
«То, что в этом уникальном учебном заведении настолько глубоко преподаватели, руководство и студенты погружены в тематику БРИКС — это мощнейший вклад в дело продвижения идей и подходов объединения», — сказал журналисту «Татар-информа» Сергей Рябков.
Рябков добавил, что занимается БРИКС уже 15 лет — с 2009 года, а то, что он увидел в аудитории, говорит о высоком уровне понимания процессов формирования многополярного мира.

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#брикс
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В уборке дворов в Московской области задействуют более 1,5 тыс. единиц техники
20 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/Bet_Noire

Свыше полутора тысяч единиц коммунальной техники будут заниматься уборкой дворовых территорий и общественных пространств Московской области в течение суток в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Для работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств в Подмосковье за сутки выйдет более 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации, в том числе 554 подметающих трактора. Эффективность работы техники составляет 85%», — отмечается в сообщении.
Уборка проводиться в первую очередь у подъездов многоквартирных домов, на лестницах, а также на тротуарах и проездах к контейнерным площадкам, чтобы у мусоровозов был беспрепятственный доступ к бакам.

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#техника
#московская область
#подмосковье
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Диетолог рассказала, как не переедать в новогодние праздники
Диетолог Тараско: сбалансированное и регулярное питание поможет не переедать
20 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock/SeventyFour

Для того, чтобы избежать переедания в новогодние праздники, важно соблюдать сбалансированное и регулярное питание, больше двигаться и пить напитки без добавленного сахара. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско. По ее словам, также важно не корить себя, если в новогоднюю ночь все же было съедено больше суточной нормы.
«Просто вернитесь к сбалансированному и регулярному питанию и комфортным физическим нагрузкам. Используйте ферменты для поддержки работы поджелудочной железы: креон, микрозим, панзинорм и др. Можно добавить ферменты растительного происхождения: экстракт папайи и горечи», — посоветовала специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время врач-эндокринолог Наталья Павлович подчеркнула, что старые привычки очень сложно искоренить: будь то тяга к вредной пище, когда мы испытываем стресс, или пропуск тренировок, когда мы заняты. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что ключевое значение в питании имеет баланс белков, жиров и углеводов с количеством энергии, которую расходует человек.
«Время приема пищи может влиять на ваш метаболизм почти так же сильно, как и то, что вы едите. Например, если вы не подкрепитесь как следует перед тяжелой тренировкой, будет трудно ее выдержать. Если вы едите поздно вечером, ваше тело может не перейти в режим сжигания жира во время сна», — сказала врач.
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#врачи
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#новый год
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Глава округа Северный в Петербурге убирал снег с помощью огнемёта
20 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/WDnet

Глава муниципального округа Северный Калининского района Санкт-Петербурга Юрий Куликов опубликовал видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: он убирает снег с помощью огнемёта. Данный ролик, по словам Куликова, снят для того, чтобы призвать коммунальные службы работать слаженно.
«<…> мы бы хотели убрать весь снег и лёд в нашем городе с помощью вот такого огнемёта. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», — цитирует слова главы округа РИА Новости.
На видео Куликов появляется под музыку из фильма «Охотники за привидениями». Затем под то же музыкальное сопровождение на уборку выходят волонтёры и другие чиновники. Они вместе очищают улицы от снега традиционном способом — с помощью лопат.


Видео: официальная страница Юрия Куликова в соцсети «ВКонтакте»

Пост Куликова собрал множество комментариев пользователей, большинству видео понравилось.

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#уборка
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Иеромонах Сеньчуков раскритиковал загадывание желаний на Новый год
20 декабря 2024, 13:06

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Иеромонах Сергей Сеньчуков раскритиковал практику загадывания желаний на Новый год и Рождество. По его словам, с точки зрения православия — это суеверие, которое не имеет ничего общего с церковью и тянется с языческих времен, относится к гаданиям.
«Всегда надо помнить об одной вещи. Если мы сидим с бокалом шампанского и что-то загадываем, мы, наверное, не поклоняемся бесам, не поклоняемся языческим идолам. Почему бы тогда что-то не загадать? Но если мы к этому относимся серьезно, и пытаемся это связать с каким-то религиозным праздником, какими-то религиозными традициями, то это очень плохо, потому что это уже отказ от своей христианской веры», — рассказал иеромонах в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако другую традицию — дарение подарков — священник осуждать не стал. В то же время стало известно, что 75% россиян не станут дарить подарки к Новому году своим коллегам. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков Moneyman.
«Общение с коллегами на новогодних праздниках поддерживают 25,6% опрошенных, а еще 7,3% видятся с ними для совместного времяпрепровождения. Остальные суммарно 67,1% не поддерживают никаких контактов с коллегами в это время или затруднились с ответом», — пишет издание.
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#новый год
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#священник
#подарки
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Что подарить маме на Новый год 2025: список интересных идей
20 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto / Maksym Belchenko

Новый год — время чудес и радостных сюрпризов, и каждый хочет порадовать своих близких. При выборе подарка для мамы, важно, чтобы он был не только красивым, но и полезным. «Радио 1» расскажет, какие подарки порадуют маму в новогоднюю ночь.

Какой подарок сделать маме на Новый год


Выбирая подарок для мамы на Новый год, важно учесть её предпочтения, увлечения и характер. Это может быть что-то практичное, что облегчит её повседневную жизнь, или что-то символичное, что принесет радость в праздничный вечер.

Если ваша мама любит читать, можно выбрать книгу, которая давно интересует её.

Подарки, которые создают атмосферу праздника, как новогодние украшения или аромасвечи, всегда оценятся по достоинству.

Для любителей практичных и стильных вещей подойдут аксессуары для дома или красивые элементы интерьера.

Какой подарок для дома подарить маме на Новый год


Если ваша мама любит уют и комфорт, важно подобрать что-то, что будет радовать её каждый день и создаст в доме атмосферу тепла и комфорта.

Тёплый плед или одеяло


Холодными зимними вечерами уютный плед — это настоящий спаситель, который будет согревать вашу маму в морозное время года. Кроме того, он может стать стильным дополнением спальни.

Ароматные свечи или ароматический диффузор


Ароматический декор создаёт уют и атмосферу спокойствия. Можно подарить маме набор ароматных свечей или диффузор с новогодними запахами — корица, ваниль, хвоя или апельсин. Они не только освежают воздух, но и добавляют декоративный элемент в интерьер, создавая приятную атмосферу в доме.

Новый набор посуды


Набор посуды — это всегда практичный и стильный подарок. Можно выбрать сервиз с новогодним дизайном или красивую посуду для сервировки праздничного стола.

Растения в доме


Если ваша мама любит растения, то красивый цветочный горшок с новогодним или зимним дизайном будет отличным подарком. Можно выбрать как живое растение, так и искусственное, которое будет радовать своим видом.

Фоторамка с семейными фотографиями


Создайте подарок с личным смыслом: фоторамка, в которую можно вставить любимые семейные снимки. Такая деталь не только украсит интерьер, но и будет напоминать вашей маме о самых дорогих моментах.

Увлажнитель воздуха


Зимой воздух в помещении становится сухим, и это может негативно сказываться на коже и общем самочувствии. Увлажнитель воздуха или ионатор поможет поддерживать оптимальный уровень влажности, улучшая состояние кожи и создавая комфортную атмосферу в доме.

Фото: istockphoto / Artsyslik


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Какой подарок для ухода за собой сделать маме на Новый год


Уход за кожей, волосами, а также возможность расслабиться и восстановить силы — это особенно важно в зимний период.

Набор для спа-процедур


Спа-набор — это идеальный подарок, который позволит вашей маме насладиться релаксацией в домашней обстановке. Выберите комплект с ароматными маслами, солью для ванны, пенной жидкостью и увлажняющим кремом. Также можно добавить маски для лица или тела.

Подарочный сертификат на спа-процедуры


Это позволит вашей маме полностью расслабиться, отдохнуть и насладиться процедурами по уходу за собой.

Косметический набор


Для мам, которые любят ухаживать за кожей, можно выбрать набор качественной косметики. Это могут быть кремы для лица и тела, сыворотки, маски или увлажняющие средства с натуральными компонентами.

Набор для маникюра и педикюра


Многие мамы любят ухаживать за своими ногтями, и такой подарок, как набор для маникюра и педикюра, станет отличным решением.

Важно выбрать качественные инструменты для обработки ногтей, а также кремы для ухода за кутикулой и увлажнения кожи рук и ног.

Фото: istockphoto / Svetlana_nsk

Подарки для спорта маме на Новый год


Если ваша мама увлекается спортом или следит за своим здоровьем, подарки, связанные с фитнесом, станут отличным выбором.

Фитнес-трекер или умные часы


Фитнес-трекер — один из самых популярных подарков для тех, кто занимается спортом. Он помогает отслеживать активность, количество шагов, калории, а также качество сна. Некоторые модели даже измеряют уровень стресса и пульс, что делает их идеальными для людей, ведущих активный образ жизни.

Умные часы также могут интегрироваться с другими устройствами, что делает их полезным и стильным аксессуаром для любой тренировки.

Спортивная сумка


Стильная и удобная спортивная сумка для походов в спортзал или тренировок на свежем воздухе — очень практичный подарок.

Обратите внимание на вместительные модели: важно, чтобы в неё поместились все необходимые аксессуары для тренировки — от бутылки с водой до полотенца и одежды.

Коврик для йоги или фитнеса


Если ваша мама занимается йогой, пилатесом или просто любит утренние растяжки, то коврик для йоги станет отличным подарком.

Спортивная одежда


Новая спортивная форма всегда порадует любую маму, которая увлекается спортом.

Это может быть топ для тренировок, футболка, спортивные лосины или леггинсы или просто спортивный костюм, который подойдёт ещё и для прогулок.

Спортивные кроссовки


Для мамы, которая активно занимается бегом, фитнесом или любыми другими активными видами спорта, кроссовки — обязательный аксессуар. Правильная обувь поможет избежать травм и сделает комфортными.

Набор для домашнего фитнеса


Для тех, кто предпочитает тренироваться дома, можно выбрать набор для домашнего фитнеса: гиря, мяч для упражнений, резинки для растяжки, гантели или фитнес-ролик.

Такой набор спортивного инвентаря позволит вашей маме поддерживать форму, не выходя из дома.

Абонемент в спортзал или на фитнес-занятия


Для спортивной мамы хорошим подарком может стать абонемент в спортзал или на фитнес-занятия.

Например, йога, пилатес, танцы или силовые тренировки. Такой подарок даст ей возможность попробовать что-то новое и укрепить здоровье.

Фото: istockphoto / CentralITAlliance

Тематические подарки маме на Новый год


Тематические подарки — это отличный способ сделать Новый год для вашей мамы особенным. Они не только отражают дух праздника, но и могут быть связаны с её интересами.

Ёлочные игрушки с персонализированными фотографиями


Один из самых трогательных и оригинальных подарков — ёлочные игрушки, украшенные фотографиями вашей семьи.

Это могут быть фотографии с яркими моментами прошлого года или общие семейные снимки.

Тематический набор для приготовления праздничных угощений


Для мам, которые любят готовить, можно подарить набор для выпечки новогодних угощений — например, для имбирных пряников, новогодних печений или кекса.

Такие наборы часто включают специальные формочки, декор и рецепты, которые помогут создать вкусности для новогоднего стола.

Чайный или кофейный набор с новогодней тематикой


Если ваша мама любит чай или кофе, подарите ей набор с новогодними чаями или кофе, в который можно добавить праздничные кружки или подставки с зимними мотивами.

Такие подарки помогут создать уютные вечера за чашечкой горячего напитка в новогоднюю ночь.

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#новый год
#подарки
#праздники
#мама
#статьи
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СФ одобрил закон о запрете брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
20 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.
По принятому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.

Тестирование будет проводиться бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения экзамена установит Минпросвещения России. Также Рособрнадзор будет производить методическое обеспечение тестирования, организацию разработки диагностических материалов, определение критериев оценки знания языка и минимального количества баллов, необходимого для зачисления в школу.

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#совет федерации
#закон
#дети
#мигранты
#русский язык
#школы
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Многозначный жест: кинолог рассказал, почему собака толкает хозяина носом
Кинолог Голубев: с помощью толкания носом собака показывает любовь к хозяину
20 декабря 2024, 12:00

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Наверняка каждый собаковод хотя бы раз замечал, что питомец может уткнуться в него или толкать его носом. Кто-то может подумать, что это случайный жест, однако так собаки общаются со своим хозяином.
Они используют несколько каналов для обмена информацией: акустический, визуальный и ольфакторный (связанный с обонянием — прим. ред.). Собаки контактируют друг с другом и с человеком с помощью звуков, визуальных сигналов, в том числе и с помощью своего тела.

«Собаки не умеют разговаривать и используют для контакта с человеком и с животным другие инструменты, один из которых — толчок носом», — рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он добавил, что с помощью такого действия собаки привлекают внимание, просят еду. Например, если собака хочет поиграть, она может взять в зубы мяч, принести его хозяину и уткнуться в руки носом. Кроме того, такой жест может обозначать приветствие, привязанность к человеку.

По словам Голубева, с помощью носа собаки общаются между собой. Мама может таким действием подталкивать своего малыша, чтобы тот успокоился, взрослая собака при общении со своими сородичами может приглашать к игре или даже пытаться доминировать.

Как научить собаку выражать просьбы с помощью носа


Собаку можно научить толканию носом, чтобы таким образом она могла сигнализировать о своих потребностях. Методика достаточно простая и под силу даже начинающему собаководу, рассказал Голубев.

Во время обучения важно наблюдать за поведением собаки и подмечать моменты, когда она пытается установить контакт, немного беспокоится, привлекает ваше внимание.
Если в этот момент вам понятна просьба, закрепите за ней действие, после которого вы дадите желаемое питомцу.

Фото: iStock/Chalabala

Например, ваша собака хочет поиграть, в момент, когда она приносит мячик, возьмите лакомство в ладонь и зажмите его. Когда питомца заинтересует вкусный запах и после он начнёт толкать носом вашу руку, похвалите его и начните игру. Чем чаще вы будете повторять эти действия, тем быстрее ваш четвероногий друг запомнит команду.

Если вы хотите, чтобы собака научилась целенаправленно к вам обращаться с помощью носа, вы должны каждый раз подкреплять её наводящие действия и обозначать их с помощью конкретного движения. Например, когда питомец хочет играть, он должен уткнуться носом в вашу руку. Для того, чтобы пойти на прогулку, собаке необходимо подойти к вам и положить нос на колени и так далее. Конкретные действия носом будут зависеть от фантазии хозяина.

Ранее кинолог Голубев рассказал, как зимой уберечь лапы собаки от порезов и реагентов.

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#собаки
#радио 1
#кинолог
#советы
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