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Искусственные елки подорожали на 21% с 2023 года, их средняя цена на данный момент составляет 4578 рублей. К соответствующим выводам пришли аналитики IT-компании «АТОЛ», проведя исследование новогодней атрибутики на основе 12 млн чеков за 2023 и 2024 годы. Вместе с тем, как отмечается, выросла и средняя цена на набор елочных игрушек — 626 рублей за комплект.
«Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Медианная стоимость комплекта елочных шаров составляет 535 рублей — +7% по сравнению с 2023 годом», — указано в исследовании, с которым ознакомились «Известия».В то же время было проведено другое исследование, связанное с Новым годом. Как выяснили аналитики «АльфаСтрахования», 74% российских родителей делают все, чтобы ребенок верил в Деда Мороза, сообщает RT.
«49% кладут подарки под елку под утро, когда дети спят, и инсценируют приход Деда Мороза — имитируют следы на полу и на окне. 26% пишут ответные письма детям от главного новогоднего волшебника», — отмечается в исследовании.Читайте также:
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