Диетолог рассказала, как не переедать в новогодние праздники

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Для того, чтобы избежать переедания в новогодние праздники, важно соблюдать сбалансированное и регулярное питание, больше двигаться и пить напитки без добавленного сахара. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско. По ее словам, также важно не корить себя, если в новогоднюю ночь все же было съедено больше суточной нормы.
«Просто вернитесь к сбалансированному и регулярному питанию и комфортным физическим нагрузкам. Используйте ферменты для поддержки работы поджелудочной железы: креон, микрозим, панзинорм и др. Можно добавить ферменты растительного происхождения: экстракт папайи и горечи», — посоветовала специалист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время врач-эндокринолог Наталья Павлович подчеркнула, что старые привычки очень сложно искоренить: будь то тяга к вредной пище, когда мы испытываем стресс, или пропуск тренировок, когда мы заняты. В разговоре с «Известиями» она подчеркнула, что ключевое значение в питании имеет баланс белков, жиров и углеводов с количеством энергии, которую расходует человек.
«Время приема пищи может влиять на ваш метаболизм почти так же сильно, как и то, что вы едите. Например, если вы не подкрепитесь как следует перед тяжелой тренировкой, будет трудно ее выдержать. Если вы едите поздно вечером, ваше тело может не перейти в режим сжигания жира во время сна», — сказала врач.Читайте также:
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