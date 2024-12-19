Подмосковные врачи рассказали, как распознать обморожение

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Долгое воздействие низкой температуры зимой может привести к нарушению кровообращения и повреждению тканей. Об этом предупредили врачи Дзержинской больницы.
«Нужно принять срочные меры и обратиться за медицинской помощью при потери чувствительности в поражённой области и при изменении цвета кожи. Она может стать бледной, красной или синей. При сильном обморожении человек может не испытывать боли», – говорится в телеграм-канале медучреждения.Чтобы избежать обморожения, нужно отдавать предпочтение многослойной свободной одежде, плотно поесть перед выходом на улицу и не употреблять алкоголь. Замёрзнув, надо как можно скорее зайти в помещение и согреться горячим напитом.
Подмосковные врачи также напомнили, что у детей переохлаждение происходит гораздо быстрее, чем у взрослых. О развивающемся обморожении может свидетельствовать лишь внезапная бледность кожи.
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Лора Луганская