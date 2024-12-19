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Подмосковные врачи рассказали, как распознать обморожение

Фото: iStock / dvulikaia

Фото: iStock / dvulikaia

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Долгое воздействие низкой температуры зимой может привести к нарушению кровообращения и повреждению тканей. Об этом предупредили врачи Дзержинской больницы.
«Нужно принять срочные меры и обратиться за медицинской помощью при потери чувствительности в поражённой области и при изменении цвета кожи. Она может стать бледной, красной или синей. При сильном обморожении человек может не испытывать боли», – говорится в телеграм-канале медучреждения.
Чтобы избежать обморожения, нужно отдавать предпочтение многослойной свободной одежде, плотно поесть перед выходом на улицу и не употреблять алкоголь. Замёрзнув, надо как можно скорее зайти в помещение и согреться горячим напитом.



Подмосковные врачи также напомнили, что у детей переохлаждение происходит гораздо быстрее, чем у взрослых. О развивающемся обморожении может свидетельствовать лишь внезапная бледность кожи.

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#врачи
#больница
В Видном из пищевода младенца извлекли монету
19 декабря 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой доставили ребёнок, который случайно проглотил монету во время игры. Проведённая диагностика подтвердила наличие инородного предмета в пищеводе перед входом в желудок.
«Родители отреагировали грамотно. Не давая малышу еды и питья, они сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада решила извлечь инородный предмет через пищевод. С помощью специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом», – рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.
Сейчас мальчик уже выписан домой.

Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.

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#врачи
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Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
65% москвичей признались в переедании на новогодних каникулах
19 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Больше половины москвичей признались в переедании на новогодних каникулах, больше обычного в праздники съедают 65% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики ADG group. При этом, как отмечается, треть москвичей планируют потратить на готовку четыре часа, еще треть — два часа, а каждый десятый — больше шести часов.
«Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами опроса.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как избежать набора лишнего веса во время праздничных каникул. В беседе с «Известиями» специалист отметила, что для этого нужно не готовить много еды, чтобы избежать переедания, не пить много алкоголя и соблюдать трехразовый режим питания.
«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — заключила врач.
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Вирусолог рассказала, как уберечься от «эпидемии легкого ковида»
Вирусолог Малинникова: от легкой формы COVID-19 убережет дезинфекция и маски
19 декабря 2024, 13:31

Фото: iStock/Choreograph

Для того, чтобы уберечься от заражения легкой формой COVID-19, об эпидемии которой сообщал телеграм-канал SHOT, следует чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и носить медицинские маски. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, с тяжелыми осложнениями после заболевания коронавирусом в легкой форме могут столкнуться пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких.
«Сейчас надо, конечно же, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проводить влажную уборку помещений. Естественно, надо соблюдать расстояние, учитывая, что вирус передаётся воздушно-капельным путем. Важно, чтобы мы поменьше находились в местах, где плотное скопление населения. Если это невозможно, то, конечно, необходимо ношение масок», — поделилась вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время лекарства в России с 2022 года подорожали примерно на 40%. Об этом сообщила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова в беседе с «Газетой.Ru». Она отметила, что такое подорожание вызвано внедрением новых дорогостоящих препаратов, ростом цен на импортные товары и высокой стоимостью инновационных лекарств.
«Особенно заметно увеличение цен в сфере лечения критических заболеваний — болезней сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других», — рассказала Купцова.
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#вирус
#лекарства
#товары
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#вирусолог
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Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники
Врач Жемчугов: после новогодних мероприятий нужно проводить влажную уборку
19 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Catalin205

Новогодние праздники — это корпоративы, детские утренники, встречи с близкими и друзьями. В такую пору очень многолюдно и малобезопасно: есть риск подхватить какой-нибудь вирус.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, как не подхватить вирусы во время новогодних ёлок, корпоративов и гуляний.

  1. Запастись терпением и порядочностью — не ходить никуда, почувствовав первые признаки болезни: можно пострадать, но не ходить, чтобы никого не заразить.
  2. Чаще убираться в доме и протирать пыль специальными дезинфицирующими средствами: после каждого мероприятия должна быть влажная уборка, потому что микробы находятся в пыли.
  3. Проверить наличие вентиляции: в помещения со спертым воздухом и отсутствием вентиляции лучше не ходить, потому что это рассадник микробов.
Ранее иммунолог рассказывал, что перед тем, как украшать дом, нужно обработать игрушки: стеклянные — протереть салфетками, пластиковые — помыть под душем.

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#вирусы
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В Подмосковье выдали более 3 тысяч подарочных наборов для новорождённых
19 декабря 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч бесплатных подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать всё самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам. (…) Всего с начала года в области выдали более 3 тысяч таких наборов», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В набор «Я родился в Подмосковье!» входят средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки и прочее. Родителям также предоставлена возможность получить вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

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Врач рассказала, как предотвратить старение кожи шеи
Врач Яковлева: старение кожи шеи можно предотвратить физическими нагрузками
18 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/brizmaker

Старение кожи шеи можно предотвратить ведением здорового образа жизни: полноценным сном, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Об этом рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева. По ее словам, также важно избегать длительного воздействия ультрафиолетового облучения.
«От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач», — указала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время дерматовенеролог Ирина Марченко раскрыла, как можно уберечь кожу в зимний период. В разговоре с «Известиями» она отметила, что важный для защиты от холода слой кожного сала часто смывают горячей водой, потому важно пользоваться колд-кремами.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — пояснила специалист.
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#лекарства
#врач
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#болезни
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Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом
18 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/Chinnapong

Российские ученые смогли повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом. Улучшить препарат удалось сотрудникам Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Им удалось выяснить, что липосомы можно усилить фолиевой кислотой, из-за чего они начинают на 25% эффективнее доставлять лекарства в опухолевые клетки.
«Результаты нашего исследования показывают, что использованные липосомы с адресными лигандами на основе фолиевой кислоты быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды в опухолевые клетки. Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — пояснила доцент кафедры химии РТУ МИРЭА Елена Шмендель в беседе с RT.
В то же время стало известно, как прошел день старта отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях первой российской вакцины от рака. Как сообщает АГН «Москва», медикам за сутки поступило более 1000 заявок.

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#рак
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Стоматолог назвала причины возникновения кисты в челюсти
Стоматолог Мелехова: киста в челюсти может возникнуть из-за кариеса или инфекции
18 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/Bojan89

Причиной возникновения кисты в челюсти может стать недолеченный кариес или инфекция, вызванная плохой очисткой каналов зуба в процессе лечения. Об этом рассказала хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. По ее словам, главная опасность кисты — ее размеры и частое бессимптомное развитие.
«Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти. <…> Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако опасность из-за больших размеров представляет не только челюстная киста. К примеру, в Кемерове прооперировали беременную девушку, как сообщает «Сiбдепо», с огромных размеров кистой яичника — 11х9 сантиметров.
«Пациентка после операции чувствует себя хорошо, беременность протекает планово», — приводят в издании слова главы регионального минздрава.
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки

В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

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#подмосковье
#врачи
#инфекция
#человек
#операции
#опасность
#болезни
#беременность
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки
18 декабря 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске сейчас проводят 50 операций в сутки.
Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе в ДКЦ. Там обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций. Это серьёзный результат по спасению жизни детей. Центр взял на себя координацию всей детской помощи в регионе. Это ключевая задача каждой региональной больницы. Центр стал флагманским для Московской области, он принимает детей в том числе из других субъектов Федерации. В рамках телемедицинских консультаций он тоже вошел в общий контур, – отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
«За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе. В этом году по поручению президента каждый субъект завершает эту работу», – сказал министр.
Детский клинический центр открыли в конце августа. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

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