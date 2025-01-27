В Подмосковье за год построят и капитально отремонтируют 163 объекта образования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году планируется построить и капитально отремонтировать более 160 объектов образования. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«В 2025 году у нас стоит задача по 163 объектам образования. По бюджету это 17 школ, девять детских садов и кампус. По внебюджету - 12 школ и 14 детсадов. В капитальном ремонте у нас 58 школ, 40 садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», – рассказал Туровский во время традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.По словам министра, 17 школ в 15 городских округах Подмосковья рассчитывают построить по госпрограмме. Суммарно они дадут региону 11 тыс. 420 мест. К 1 сентября 2025 года будет введено в эксплуатацию 14 школ, ещё три – к декабрю.
Помимо этого, планируется построить девять детсадов на 2 тыс. 430 мест. Пять из них запустят к 1 сентября, ещё четыре – в декабре.
Вопросы строительства и капитального ремонта объектов образования – это приоритет в Подмосковье. Это важно, чтобы вовремя начать следующий учебный год, заявил Воробьёв. Как отметил губернатор, дефицит по количеству школ во многих городских округах закрыт, поэтому их строительство в регионе снижается. На первое место выходит вопрос капремонта.
Читайте также:
В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах
Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок
Подмосковная система «Безопасный регион» помогла раскрыть за год 3,5 тыс. преступлений
Лора Луганская