Названы школы и детсады, которые построят в этом году в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году планируют построить 29 школ, 23 детских сада, а также общежитие филиала МГИМО. В планах также – капремонт 58 школ, 40 детсадов, семи колледжей и пяти учреждений дополнительного образования.
Об этом шла речь на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в 2025-м построят 29 школ. Одна из них уже открылась после новогодних каникул – это СОШ в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа для 1,1 тыс.
В новом учебном году планируют открыть воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском, школу на 825 мест в Зарайске, пристройку на 950 ребят к Немчиновскому лицею и школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Восточный в Звенигороде Одинцовского городского округа, реконструированную школу №1 с новой пристройкой на 400 мест в Королёве, школу на 1350 мест в посёлке Развилка Ленинского городского округа, школу № 5 на 950 мест в Ногинске, школу на 550 мест в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, пристройку на 200 мест к школе №3 в Чехове, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске в Химках, реконструированную гимназию №13 с пристройкой на 300 мест в Долгопрудном, пристройку на 200 мест к школе № 29 им. П.И. Забродина в Подольске, а также школу на 550 мест в Ступине.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В декабре планируют ввести ещё три учреждения образования: школу на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме в Красногорске, пристройку на 300 мест к гимназии №6 в Солнечногорске и реконструированную Внуковскую школу с новой пристройкой на 350 мест в микрорайоне Внуковский Дмитровского городского округа.
Также в этом году построят детские сады: на 200 мест п. ВУГИ в Люберцах, на 240 мест в микрорайоне Южный в Домодедове, на 320 мест в Новогорске, на 240 мест в микрорайоне «Щёлково-7», на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского городского округа, на 115 мест в ЖК «Малая Истра», на 560 мест в Люберцах, на 250 мест в посёлке Поварово в Солнечногорске, а также на 225 мест в ЖК «Молодёжный» в Раменскиом.
Кроме того, к новому учебному году планируют открыть здание студенческого общежития МГИМО в Одинцовском городском округе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Строительство новых школ снижается, так как мы покрыли тот заметный дефицит, который был в ряде муниципалитетов, А вот капитальный ремонт старых набирает обороты. Его специфика и сложность нам знакомы. Крайне важно мобилизоваться в начале года, чтобы вовремя сдать объекты. Но важно отметить, что мы не будем «капиталить» школы и детские сады, которые безнадёжно устарели. Опыт показывает, что это очень затратно и не меняет пространство, которое было спроектировано в 50-е – 60-е годы», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего в 2025-м построят 29 школ. Одна из них уже открылась после новогодних каникул – это СОШ в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа для 1,1 тыс.
В новом учебном году планируют открыть воспитательно-образовательный комплекс в Дзержинском, школу на 825 мест в Зарайске, пристройку на 950 ребят к Немчиновскому лицею и школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Восточный в Звенигороде Одинцовского городского округа, реконструированную школу №1 с новой пристройкой на 400 мест в Королёве, школу на 1350 мест в посёлке Развилка Ленинского городского округа, школу № 5 на 950 мест в Ногинске, школу на 550 мест в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово, пристройку на 200 мест к школе №3 в Чехове, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске в Химках, реконструированную гимназию №13 с пристройкой на 300 мест в Долгопрудном, пристройку на 200 мест к школе № 29 им. П.И. Забродина в Подольске, а также школу на 550 мест в Ступине.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В декабре планируют ввести ещё три учреждения образования: школу на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме в Красногорске, пристройку на 300 мест к гимназии №6 в Солнечногорске и реконструированную Внуковскую школу с новой пристройкой на 350 мест в микрорайоне Внуковский Дмитровского городского округа.
Также в этом году построят детские сады: на 200 мест п. ВУГИ в Люберцах, на 240 мест в микрорайоне Южный в Домодедове, на 320 мест в Новогорске, на 240 мест в микрорайоне «Щёлково-7», на 280 мест в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского городского округа, на 115 мест в ЖК «Малая Истра», на 560 мест в Люберцах, на 250 мест в посёлке Поварово в Солнечногорске, а также на 225 мест в ЖК «Молодёжный» в Раменскиом.
Кроме того, к новому учебному году планируют открыть здание студенческого общежития МГИМО в Одинцовском городском округе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская