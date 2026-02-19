Искусственный интеллект и автоматизация уже влияют на рынок труда в Татарстане
Искусственный интеллект и автоматизация уже влияют на рынок труда в Татарстане, однако массового вытеснения профессий пока не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.ru.
По информации экспертов, в зоне риска находятся сотрудники, чья работа связана с простыми и повторяющимися операциями. Под оптимизацию могут попасть также работники с размытыми обязанностями и специалисты с высокой зарплатой, не подкреплённой уникальной экспертизой. В IT-сфере при этом наблюдается переизбыток начинающих кадров и нехватка senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров и специалистов по кибербезопасности.
В SuperJob для «Татар-информ» подчёркнули, что ИИ выполняет конкретные задачи, поставленные человеком, и работодатели не готовы массово отказываться от персонала. По прогнозам сервиса, в ближайшее время волны сокращений из-за внедрения ИИ не ожидается. Автоматизация будет происходить постепенно: вместо уволившихся сотрудников компании просто перестанут нанимать новых.
