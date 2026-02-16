The Times of India: власти Индии выпустили первое руководство по управлению ИИ
Правительство Индия представило первый свод правил по управлению рисками в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Times of India.
Документ определяет принципы работы с ИИ без введения жёстких ограничений. Новые нормы направлены на снижение предвзятости, злоупотреблений и непрозрачного использования технологий при сохранении быстрого внедрения нейросетей.
В центре внимания — безопасность, устойчивость, экологичность и подотчётность решений. Правила предполагают применение ИИ в рамках действующего законодательства, а также норм в сфере информационных технологий и защиты данных.
Для контроля за выполнением требований планируется создать национальные институты по управлению и безопасности ИИ. Также появятся экспертные советы, которые будут формировать политику в этой сфере.
Документ адресован властям и бизнесу. Его предлагают использовать в образовании, сельском хозяйстве, финансах и государственном управлении. Отдельный закон о регулировании ИИ в стране вводить пока не планируют.
Читайте также: