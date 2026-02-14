Wall Street Journal: Пентагон использовал нейросеть в операции по захвату Мадуро
Пентагон использовал программу искусственного интеллекта Claude в рамках операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, инструмент, разработанный компанией Anthropic, применялся американскими военными в ходе подготовки и реализации операции. Журнал отмечает, что это свидетельствует о растущем использовании моделей ИИ в структурах Министерства обороны США.
При этом в политике Anthropic прямо указано, что Claude не должен применяться для насилия, разработки оружия или слежки. На фоне публикации Пентагон рассматривает возможность расторжения контракта с компанией Palantir стоимостью около 200 миллионов долларов, через который военное ведомство получило доступ к использованию данной системы.
Читайте также: