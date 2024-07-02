Серпуховские долголеты начали осваивать катание на сап-бордах

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Серпуховички старшего возраста с палками для скандинавской ходьбы, отправились заниматься на пляж. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Губернаторский проект «Активное долголетие» пользуется большой популярностью среди жителей Большого Серпухова. 20 долголетов из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» отправились из парка им. Олега Степанова до зоны отдыха у реки Оки с палками для скандинавской ходьбы. После разминки их ждал сюрприз – катание на сап-бордах», – говорится в сообщении.Этот вид отдыха на воде в основном популярен у молодёжи. Как отметили в администрации, управлять сапом увлекательно и безопасно. Поэтому уже через несколько минут новички стояли на досках как настоящие спортсмены.
Долголеты уже сообщили, что летом продолжат подобные занятия.
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Лора Луганская