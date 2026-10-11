Россиянка поймала извращенца на тайной съемке в женском туалете
Жительница Москвы заявила, что незнакомец снимал ее в женском туалете торгового центра на Литовском бульваре. Об этом пишут телеграм-каналы.
По словам Ксении, работающей в этом ТЦ, все произошло 7 октября, когда она находилась в уборной. Кто-то занял соседнюю кабинку и около пяти минут оставался там в тишине. Подняв голову, девушка увидела над перегородкой телефон и вышла.
Москвичка дождалась, когда мужчина появится у двери, и попросила показать телефон, однако следов съемки в нем не нашла. Тогда она сама начала снимать его на видео, а извращенец пытался прятать лицо за руками. Он заявил, что является сотрудником и случайно зашел не в тот туалет.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Она рассказала, что подозреваемый приехал из Ростова, у него есть семья с детьми.
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