Россиянин не выжил после избиения четырьмя безработными
В Санкт-Петербурге четверо безработных забили до смерти 34-летнего мужчину. Об этом пишет 78.ru в своем телеграм-канале.
По данным телеканала, трагедия произошла 10 октября. Охранник, работающий в промзоне, заметил, как незнакомцы тащат человека, не подающего признаков жизни, в направлении автосервиса на Саперной улице. Позднее на место прибыли полицейские, которые нашли потерпевшего бездыханным. Вскоре они смогли найти и поймать подозреваемых в расправе. Двое из задержанных имеют криминальное прошлое.
Ранее сообщалось о жестоком избиении молодой жительницы Владивостока. Уличные камеры видеонаблюдения запечатлели, как парень ударил девушку по лицу, после чего схватил за голову и ударил об окно припаркованного авто. Толчок оказался настолько сильным, что у машины разбилось стекло. Причиной нападения, предположительно, стала ссора после расставания.
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