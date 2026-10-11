В Нижнем Новгороде нашли тела молодой пары в гараже
Ni Mash: в нижегородском гараже нашли тела молодой пары
В Нижнем Новгороде в гараже обнаружили тела молодой местной жительницы и её 19-летнего возлюбленного без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».
По предварительным данным, молодые люди уснули в автомобиле с работающим двигателем и скончались от отравления выхлопными газами. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.
Ранее расчлененное тело женщины обнаружили в российском гараже. Информация поступила 6 октября.
Кроме того, в одном регионе России нашли труп пенсионера в лесу. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: