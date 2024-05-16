Искусственный интеллект сократил смертность на подмосковных железнодорожных переходах

Фото: пресс-служба МЖД
Внедрение искусственного интеллекта в Подмосковье позволило сократить смертность на железнодорожных переходах в 11 раз. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Он выступил на круглом столе «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области», сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Число погибших значительно сократилось. В рамках пилотного проекта с июля 2022 года в Московской области установили 118 камер с использованием ИИ для распознавания лиц на 67 железнодорожных станциях в 33 муниципалитетах. На этих переходах за четыре предыдущих года погибли 177 человек, после установки – 16. Считаю, что это хорошие показатели», – оценил Гаджиев.Депутаты, представители профильных министерств и бизнеса региона рассказали, что искусственный интеллект внедрён в такие сферы, как законотворчество, госуправление, дорожно-транспортный комплекс, медицина, контроль несанкционированной торговли и экология.
Как отметил первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко, количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растёт. Если в 2022 году их было девять, то в 2023-м запустили 11 проектов. В 2024 году уже запущено семь проектов.
Всего в регионе действуют 30 программ по восьми направлениям.
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Лора Луганская