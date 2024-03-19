В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис

Фото: iStock/ipopba
Медицинский сервис «Здоровье Онлайн» заработал на единой подмосковной цифровой платформе здравоохранения, новый сервис позволяет эффективно следить за состоянием своего организма и оперативно получать рекомендации в зависимости от самочувствия, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Важность цифровизации в системе здравоохранения отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Новый сервис «Здоровье Онлайн» предоставляет пользователям возможность вести дневник здоровья. При этом внесённые данные будут анализироваться, и на их основе пользователю будут предоставляться рекомендации по питанию, формам физической активности и пр. Кроме того, через сервис будут поступать различные уведомления.
Всего в Московской области действует 23 онлайн-сервиса в сфере здравоохранения, они очень востребованы у населения: зафиксировано уже 73 млн обращений за той или иной цифровой медицинской услугой.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья
Врач развенчал распространенный миф о раке
Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка
«Благодаря электронным сервисам все данные о здоровье жителей Подмосковья аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн и врачам, и пациентам», — сказала Куртяник.
Всего в Московской области действует 23 онлайн-сервиса в сфере здравоохранения, они очень востребованы у населения: зафиксировано уже 73 млн обращений за той или иной цифровой медицинской услугой.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья
Врач развенчал распространенный миф о раке
Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка
Лев Каштанов