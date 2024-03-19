Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис

В Подмосковье заработал новый цифровой медицинский сервис

19 марта 2024, 09:34
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Медицинский сервис «Здоровье Онлайн» заработал на единой подмосковной цифровой платформе здравоохранения, новый сервис позволяет эффективно следить за состоянием своего организма и оперативно получать рекомендации в зависимости от самочувствия, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Важность цифровизации в системе здравоохранения отметила глава министерства Надежда Куртяник.

«Благодаря электронным сервисам все данные о здоровье жителей Подмосковья аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн и врачам, и пациентам», — сказала Куртяник.

Новый сервис «Здоровье Онлайн» предоставляет пользователям возможность вести дневник здоровья. При этом внесённые данные будут анализироваться, и на их основе пользователю будут предоставляться рекомендации по питанию, формам физической активности и пр. Кроме того, через сервис будут поступать различные уведомления.

Всего в Московской области действует 23 онлайн-сервиса в сфере здравоохранения, они очень востребованы у населения: зафиксировано уже 73 млн обращений за той или иной цифровой медицинской услугой.

Читайте также:

Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья

Врач развенчал распространенный миф о раке

Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка
#здравоохранение
#медицина
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#надежда куртяник
#мингосуправления мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гепатолог Богомолов рассказал о борьбе с гепатитом в Подмосковье
19 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto/jarun011

В Подмосковье эффективность лечения гепатита С составляет почти 100%. О том, каким образом этого удаётся добиться, о самой болезни, способах её лечения и профилактики рассказал главный внештатный гепатолог министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что одним из характерных признаков гепатита является то, что болезнь зачастую никак себя не проявляет до самых финальных стадий. Поэтому так важно определить наличие заболевания в начальном периоде. Эксперт указал, что Подмосковье является лидером по раннему выявлению болезни с помощью скрининга.

Врач также подчеркнул, что все жители Подмосковья имеют право на бесплатную противовирусную медикаментозную терапию независимо от стадии заболевания. Если раньше выделялись своеобразные «группы риска», например, люди, у которых гепатит вызвал обострение других хронических заболеваний, то теперь никаких исключений не делается. Терапию может получить любой житель региона.

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Гепатолог отметил, что сплошной анализ крови на гепатит у всех, кто придёт на обследование в рамках диспансеризации, является настоящим прорывом в работе системы здравоохранения, так как позволит выявлять гепатит на ранних стадиях и соответственно более эффективно его лечить.

Богомолов также отметил важность профилактики для предотвращения распространения гепатита. Он призвал людей крайне осторожно и внимательно относиться к посещению тату-салонов, косметических салонов и любых мест, где есть риск нарушения кожного покрова. Врач отметил, что риск заразиться гепатитом при прохождении медицинских процедур в настоящее время практически исключён. Благодаря проведённым реформам весь инструментарий в распоряжении медиков сейчас является одноразовым.

Фото: istockphoto/peakSTOCK

После того, как был полностью устранён риск медицинского заражения, наиболее распространённым способом остаётся употребление наркотиков, использование наркоманами нестерильных шприцев, сообщил эксперт. В меньшей степени, но тоже довольно часто, заражение гепатитом происходит при незащищённых половых контактах. Очень важное значение имеет соблюдение людьми правил личной гигиены, указал специалист.

Гепатолог отметил высокий уровень организации диагностики гепатита в Московской области. Специалистами регионального министерства здравоохранения разработаны и утверждены стандарты диагностики основных болезней печени. Эти стандарты внедрены и исполняются всеми медицинскими учреждениями Подмосковья. В поликлинике уточняется стадия заболевания, его особенности, а затем данные направляются в центр гепатологии, в том числе с помощью технологий телемедицины. Именно благодаря всем эти мерам эффективность лечения гепатита С в Московской области приближается к ста процентам, заключил Павел Богомолов.

Читайте также:

Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым

Новейшие препараты для лечения детей с гепатитом С направлены в российские регионы

Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое
#подмосковье
#болезнь
#врач
#данные
#жители
#гепатит
#нарушения
#заражение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
Доктор Ричардс призвала отказаться от проникающего секса для более яркого интима
19 марта 2024, 10:06

Фото: iStock/kicsiicsi

Секс-эксперт Анна Ричардс призвала на время отказаться от проникающего секса, чтобы сделать интимную жизнь ярче и чувственнее, передает Daily Star.
По словам эксперта, наиболее сильные впечатления можно получить в том случае, если внести в привычную рутину что-то новое. Говоря о сексе, Ричардс рассказала о том, чтобы научиться наслаждаться прелюдией и не ждать, что она приведет к половому контакту.

Доктор отметила, что для пар полезно сконцентрироваться на том, чтобы доставить друг другу удовольствие с помощью других методов. Ричардс пояснила, что хорошей прелюдией может стать массаж, эротические игры, секс-игрушки и сообщения эротического характера.

Ранее мужчина рассказал о неожиданной причине потери сексуального влечения к жене. По его мнению, потеря влечения произошла из-за того, что супруга увеличила губы и сделала подтяжку лица и шеи. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Сексолог оценила пользу мастурбации для здоровья

Врач раскрыл неожиданную пользу регулярного секса

Сексолог раскрыл, что убивает интим после 50 лет
#секс
#игрушки
#мужчина
#игры
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья
NEWS.ru: Яичная скорлупа может быть опасна, предупредила врач
19 марта 2024, 05:54

Фото: iStock/piotr_malczyk

Распространенное среди некоторых россиян употребление яичной скорлупы для восполнения кальция может быть опасным для здоровья. Об этом в разговоре с порталом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе», — объяснила она.

Специалист добавила, что раньше измельченная скорлупа рекомендовалась для увеличения количества кальция в организме детям, беременным и кормящим женщинам. Однако, она может быть заражена инфекцией из-за недостаточной обработки продукта.

Кроме того, по словам Тимощенко, подобная разновидность кальция характеризуется низкой усвояемостью, поэтому полезнее и проще использовать соответствующие биологически активные добавки (БАДы), или же содержащие кальций молочные продуты — например, твердые сорта сыра.

Читайте также:

Ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес

Диетолог Фаерман: Омлет на пару – самый полезный способ приготовления яиц

Врач Кондрахин: После 50 лет в рацион надо включать яичную скорлупу
#врачи
#яйца
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач развенчал распространенный миф о раке
Доктор Мясников: Мужчины тоже могут болеть раком груди
19 марта 2024, 04:08

Фото: iStock/anyaberkut

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что рак груди бывает не только у женщин.
Мясников спросил одну из зрительниц в студии, способна ли эта болезнь поразить и мужчин. Собеседница ответила отрицательно, объяснив, что у мужчин нет молочных желез.

«Их нет таких, как у вас. Сосок есть? Ну и там рудименты», — объяснил Мясников.

По словам доктора, мужчины тоже могут болеть раком груди. Как уточнил врач, двое из 100 заболевших раком груди — это мужчины.

Ранее врачи Елена Малышева и Александр Пухов установили, что грудные имплантаты не вызывают рак груди. По словам экспертов, исследования показали, что нет никакой связи между размещением силикона в груди и развитием рака.

Читайте также:

Американцы нашли в средствах против прыщей вещество, вызывающее рак

Онколог перечислил вызывающие рак привычки, о которых вы могли не догадываться

«ГМО ни при чём»: Врач опровергла самые популярные мифы о том, что провоцирует рак
#рак
#эксперимент
#врач
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Заславская раскрыла опасности вызывающего опасное заболевание стрептококка
18 марта 2024, 22:42

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская прокомментировала сообщения о новом опасном заболевании, вызванном стрептококком.
Специалист отметила, что вызываемые опасные последствия стрептококка известны давно.

«Может быть стрептококковый сепсис, когда прорываются все иммунные барьеры и токсины, и сам стрептококк попадает в русло крови — тогда может развиться сепсис и шок. Но чтобы это была новая болезнь, я не слышала такого. Это старые дела на новый лад», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Заславская.

А завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила об опасности некоторых вирусов и бактерий, которые могут высвободиться из вечной мерзлоты из-за потепления.

«Вирусы, законсервированные в вечной мерзлоте, могут стать как причиной развития возвращающихся инфекций, так и достаточно интересным объектом для изучения с научной точки зрения. Угрозы от них существуют. Они уже существовали в человеческой популяции и у части людей будет сохраняться иммунитет, но вызвать массовую вспышку заболеваний они могут», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.

Ранее сообщалось, что В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.

Читайте также:

Mash: Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании

Новый вирус на Пхукете: риски эпидемии и о чем предупредили россиян

Необычный вирус появился на тайском курорте
#вирус
#болезнь
#штамм
#иммунитет
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Тимощенко предостерегла от употребления яичной скорлупы
18 марта 2024, 22:12

Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила об опасности употребления яичной скорлупы для пополнения уровня кальция в организме.
Она объяснила это риском инфекции и невысокой усвояемости кальция, который находится в скорлупе. Специалист напомнила, что кальций можно восполнять с помощью биологически активных добавок.

«Употреблять яичную скорлупу, сырые яйца неоправданно ни с точки зрения инфекционной безопасности, ни с точки зрения обогащения рациона. Лучше отдавать предпочтение молочным продуктам как источникам кальция, в частности твёрдым сырам, а также, при необходимости, биологически активным добавкам с легкоусвояемыми формами кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.

Читайте также:

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым
#яйца
#диетолог
#здоровье
#витамины
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Мавлютон рекомендовал начинать заниматься спортом с мотивации
18 марта 2024, 15:44

Фото: istockphoto.com/nortonrsx

Фитнес-тренер, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Виталий Мавлютон заявил, что главный фаткор начала занятий спортом является правильная мотивация.
Он отметил, что в этом смысле эффективно мотивировать себя физическим и ментальным здоровьем.

«Спорт значительно улучшает качество жизни, ведь спортивный человек не устает играть с детьми, совершать долгие прогулки с друзьями. А занятия в спортзале помогают найти единомышленников и даже друзей», — добавил в беседе с «Известиями» тренер.

Кроме того, он рекомендовал новичкам тщательно подбирать себе тренера, а также начинать с несложных разминок и упражнений, которые походят всем.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.

Читайте также:

Тренер Волынкина заявила о сложности избавления от «пивного живота»

Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету

Врачи назвали продукты, которые нужно употреблять весной для здоровья сосудов
#спорт
#тренер
#фитнес
#человек
#качество жизни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Балобанова назвала неожиданное применение калины
Врач Балобанова: Калина — кладезь здоровья и красоты
18 марта 2024, 15:18

Фото: istockphoto.com/Nik_Merkulov

Кандидат биологических наук, завкафедрой общей биологии и фармации университета «Синергия» Наталья Балобанова заявила, что калина, обладающая множеством полезных свойств, применяется в косметологии, а также при лечении простудных заболеваний.
«Из ягод калины также получают ценное масло, которое используется в фармацевтике и косметологии. Оно обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, которые делают его идеальным для ухода за кожей и волосами. Калина — это не просто ягода, а настоящий кладезь здоровья и красоты», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Балобанова.

Она напомнила, что из ягод также можно изготовить варенье, которое будет не просто вкусным, но и полезным.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.

Читайте также:

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым

Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов
#диетолог
#масло
#ягоды
#здоровье
#косметология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Кондрахин рассказал, какие тонометры нужно использовать пожилым
Врач Кондрахин рекомендовал к использованию тонометры с наложением на плечо
18 марта 2024, 14:48

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что тонометры бывают двух видов: накладывающиеся на плечо и на предплечье.
По его словам, пожилым людям следует использовать первый тип тонометров.

«Второй вариант более удобен и мобилен, но он не рекомендован к использованию людям после 40 лет. Если человек старше, то тонометр будет показывать неверные данные. С возрастом возникает ригидность сосудов, и прибор будет выдавать ошибку. Пожилым нельзя пользоваться тонометрами, которые накладываются на предплечье», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Он подчеркнул, что тонометром, который накладывается на плечо, можно пользоваться всем.

Ранее врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева посоветовала во врем Великого поста принимать витаминно-минеральные комплексы, а также рассчитывать ежедневный рацион.

«Пост в огромном мегаполисе – это испытание для организма. Чтобы в таких условиях соблюдать пост, надо правильно рассчитывать ежедневный рацион. Надо соблюсти нормы белка. Надо следить за тем, чтобы организм был достаточно обеспечен необходимыми витаминами», – поделилась в беседе с АГН «Москва» Солнцева.

А диетолог Маргарита Королева заявляла, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.

Читайте также:

Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде

Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

Диетолог Дианова объяснила приоритет подсолнечного масла перед оливковым
#врач
#диетолог
#терапевт
#прибор
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф