Качество автобусных перевозок в Подмосковье контролирует искусственный интеллект

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Технологии искусственного интеллекта используются в Московской области для контроля за состоянием рейсовых автобусов, сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
«Искусственный интеллект помогает следить за состоянием транспортных средств. По снимкам, сделанным сотрудниками транспортных компаний, нейросеть находит на автобусах трещины, царапины, сколы и вмятины. Такие проверки проводятся быстро и очень точно», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Снимки автобусов для последующего анализа нейросетью сотрудники транспортных компаний загружают через мобильное приложение «Мобильное Подмосковье». Каждую неделю искусственный интеллект проводит около 20 тысяч проверок. При обнаружении дефекта транспортная компания получает задание устранить его.
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