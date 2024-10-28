Искусственный интеллект зафиксировал более 1,5 тыс. нарушений правил парковки

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Искусственный интеллект в Московской области использует камеры системы «Безопасный регион» для фиксации автомобилей, припаркованных возле контейнерных площадок, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Автомобили, припаркованные около контейнерных площадок, создают неудобства для жителей и перегораживают путь мусоровозам. Теперь такие нарушения отслеживаются с помощью нейросети. ИИ-технология способна фиксировать транспортное средство и определять его госномер», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Искусственный интеллект обрабатывает видеопоток с камер и обнаруживает автомобили, припаркованные возле площадок. На основе полученных данных автоматически создаётся запрос на проверку. Если ответственное лицо подтверждает нарушение, водителю выписывается протокол об административном правонарушении.
Проект стартовал в июне 2024 года. Благодаря искусственному интеллекту было обнаружено более 1,5 тысячи нарушений правил парковки и вынесено более 100 постановлений о правонарушениях на сумму 620 тысяч рублей.
Другие успешные примеры использования искусственного интеллекта в Московской области доступны на портале «Цифровое Подмосковье».
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