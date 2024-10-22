Искусственный интеллект устранил более пяти тысяч торговых нарушений с начала осени

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более 6600 камер системы «Безопасный регион» с искусственным интеллектом используются для отслеживания и выявления случаев несанкционированной торговли в Московской области. Камеры охватывают наиболее оживлённые места, включая остановки общественного транспорта и пешеходные зоны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала сентября искусственный интеллект помог устранить более пяти тысяч нарушений правил торговли в регионе. Чтобы вести законную деятельность, торговые объекты должны быть указаны в схеме размещения муниципалитета и соответствовать требованиям архитектурного облика. Предприниматели должны предоставлять информацию о сотрудниках, имеющих разрешение на работу или патент.
Если предприниматель устраняет нарушения, его деятельность становится законной. В ином случае самовольные постройки могут быть демонтированы.
Кроме того, цифровой мониторинг дополняет традиционный контроль, который проводится специалистами Министерства совместно с ГУРБ и УМВД в городских округах для выявления нарушений миграционного законодательства и правил торговли.
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Если предприниматель устраняет нарушения, его деятельность становится законной. В ином случае самовольные постройки могут быть демонтированы.
Кроме того, цифровой мониторинг дополняет традиционный контроль, который проводится специалистами Министерства совместно с ГУРБ и УМВД в городских округах для выявления нарушений миграционного законодательства и правил торговли.
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Дайана Хусинова