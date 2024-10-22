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Искусственный интеллект устранил более пяти тысяч торговых нарушений с начала осени

22 октября 2024, 09:22
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Более 6600 камер системы «Безопасный регион» с искусственным интеллектом используются для отслеживания и выявления случаев несанкционированной торговли в Московской области. Камеры охватывают наиболее оживлённые места, включая остановки общественного транспорта и пешеходные зоны, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала сентября искусственный интеллект помог устранить более пяти тысяч нарушений правил торговли в регионе. Чтобы вести законную деятельность, торговые объекты должны быть указаны в схеме размещения муниципалитета и соответствовать требованиям архитектурного облика. Предприниматели должны предоставлять информацию о сотрудниках, имеющих разрешение на работу или патент.

Если предприниматель устраняет нарушения, его деятельность становится законной. В ином случае самовольные постройки могут быть демонтированы.



Кроме того, цифровой мониторинг дополняет традиционный контроль, который проводится специалистами Министерства совместно с ГУРБ и УМВД в городских округах для выявления нарушений миграционного законодательства и правил торговли.

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#подмосковье
В жилом комплексе «Пригород Лесное» проводятся мастер-классы по рукоделию
22 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Организация клубов по интересам в подмосковных жилых комплексах стала успешной практикой благодаря поддержке «Самолет Комьюнити», где талантливые мастера рукоделия знакомят соседей со своим творчеством и регулярно проводят мастер-классы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В октябре провели уже восемь мастер-классов. Жители комплекса создавали свечи и игрушки, занимались оригами и другими интересными видами творчества. В ближайшее время состоятся мастер-классы по плетению макраме, изготовлению фигурок из синельной проволоки и лепке из пластилина.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» — это крупнейший проект группы «Самолет» в Московском регионе. Квартал расположен в Ленинском городском округе Подмосковья, в семи километрах от МКАД и окружён крупными лесничествами.

На территории ЖК построены пять детских садов на 1800 мест и две школы на 2200 учеников. Кроме того, сейчас ведётся строительство двух школ на 1100 учеников каждая и детского сада на 250 воспитанников.

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Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть
Росреестр: число ипотечных сделок в новостройках Москвы выросло на 33,6 %
22 октября 2024, 07:10

Фото: istock/Kirill Sirotiuk

В сентябре 2024 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве с использованием ипотечных кредитов сократилось на 59,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе московского управления Росреестра, пишет ТАСС.
Сообщается, что в текущем месяце было зарегистрировано всего 4 998 ДДУ, что также на 33,6% больше, чем в августе 2024 года (3 742 ДДУ).

Руководитель управления Игорь Майданов пояснил, что сентябрьский показатель стал наименьшим за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в квартальных данных: по итогам III квартала 2024 года в Москве было заключено 14,8 тыс. ДДУ с привлечением ипотечных средств, что на 43% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 49,3% меньше, чем в III квартале 2023 года.

За девять месяцев 2024 года Росреестр зарегистрировал около 57,3 тыс. ДДУ с привлечением кредитных средств, что на 12,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года (65 599 ДДУ). Эксперты связывают это снижение с изменениями в экономической ситуации и ужесточением условий кредитования.

Существует несколько способов переоформить права на квартиру: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет свои особенности и требования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России сократят парковочные места около жилых домов
22 октября 2024, 04:29

Фото: istock/Chris Cook

С 2026 года в России планируется сократить количество парковочных мест у жилых домов. По поручению правительства, Минстрой должен изменить нормы по количеству машино-мест к декабрю 2025 года.

«Дорожная карта Минтранса по улучшению парковочной инфраструктуры уже передана в правительство. Ведомство считает, что это поможет снизить нагрузку на транспортную сеть городов. Однако эксперты предупреждают, что спрос на жилье без парковок может уменьшиться», — передает слова источника издание «Известия».
Новые правила будут учитывать тип капитального строительства и расположение дорог, что позволит строить многоэтажки с минимальным количеством парковочных мест. Сейчас количество машино-мест зависит от класса жилья: для эконом-жилья предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для премиум-класса — 1:1. В Минтрансе пояснили, что такой подход позволит гибко регулировать число парковок и снизить нагрузку на муниципальные дороги.

Эксперты считают, что сокращение парковок может сделать владение автомобилем в крупных городах роскошью. Михаил Блинкин, эксперт по градостроительству, отмечает, что придомовые территории перегружены автомобилями, что затрудняет проезд экстренных служб. Подземные парковки увеличивают стоимость жилья, и не всем покупателям необходимы машино-места.

«Гибкое нормирование позволит оптимизировать количество парковок и снизить себестоимость строительства», — заявила директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.
Несмотря на возможное снижение спроса на жилье без паркингов, многие покупатели продолжают оставлять автомобили на обочинах. Прежде чем новые нормы вступят в силу, каждый город должен будет решить, насколько необходимо сокращение парковочных мест для застройщиков.

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#снижение
#опасность
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Граждан России ждет новый налог
Президент РТС Уманский: Россиян надо обложить налогом на поездки за границу
22 октября 2024, 02:40

Фото: istock/mizar_21984

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил ввести налог на выездные туры, чтобы создать специальный государственный фонд поддержки внутреннего туризма.
Эти средства, по задумке, будут поступать в внебюджетный фонд и использоваться для развития туристической инфраструктуры внутри страны.

«Туристический сбор может стать аналогом экспортной пошлины и будет взиматься с каждого тура за границу. Государство, в свою очередь, возьмет на себя ответственность за финансовые гарантии перед туристами, а собранные средства можно направить на проекты вроде "Пять морей и озеро Байкал"», — отметил Уманский, сообщает «Интерфакс».
Эксперты РСТ подчеркивают, что текущий фонд персональной ответственности туроператоров уже накопил значительные суммы, однако они не используются эффективно из-за законодательных ограничений. Новый механизм, по мнению Уманского, позволит не только защитить права потребителей, но и ускорить развитие внутреннего туризма.

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День Якова Дровопильца 22 октября: Почему нельзя шить, начинать новые дела и ходить на свидания
22 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Arx0nt

22 октября Церковь отмечает память апостола Иакова Алфеева, а в народном календаре этот день известен как Яков Дровопилец или Яков Студёный.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 22 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Якова Дровопильца — история

О Иакове Алфееве известно очень немного. В библейских текстах его имя лишь упоминается в списке 12 апостолов. В других событиях он не фигурирует. Известно, что он был мытарем (сборщиком налогов) и проповедовал христианство в Иудее. Став апостолом, он проповедовал в Эдессе, а затем в Газе и Южной Палестине.

Существует несколько версий его смерти: по одной, он был забит камнями, по другой — распят на кресте во время пути в Египет. Несмотря на трудности в отслеживании его христианского наследия, память об этом святом остается прочной и незыблемой.

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Традиции

Этот праздник считался наилучшим временем для заготовки дров, так как деревья, срубленные осенью, обеспечивают сильный жар благодаря своей сухости.

В этот день традиционно готовили различные каши из нового зерна и пироги. На столе обязательно должны были быть грибы (сыроежки), поскольку именно в день Якова Дровопильца последний раз отправлялись за ними в лес.

Фото: iStock/shironosov

Что можно делать 22 октября 2024


1. Готовить кашу:

• Готовьте кашу из овса, манки, пшена или другой крупы.

• Подавайте кашу с маслом или салом.

2. Выпекать пироги:

• Испеките пироги и угостите ими родных и соседей.

3. Заготавливать дрова:

• Начните подготовку к зиме, заготовив дрова.

4. Стричь волосы:

• Можно стричь волосы, подравнивать их или делать новые прически.

5. Проводить любовные ритуалы на грибы:

• Девушки могут проводить ритуалы с грибами: наговорить на них и предложить парням.

• Если парень отказывается, грибы закапываются под сухим деревом.

6. Делать заговор для любви:

• Если кто-то другой попробует блюдо с грибами, то обязательно влюбится.

7. Сохранение молодости и красоты:

• В полночь девушки и женщины выходят во двор, набирают в миску землю и заговаривают её.

• Мажут лицо заговоренной землёй и смывают смесь водой из колодца.

• Вытираются белым полотенцем для завершения ритуала.

Что нельзя делать 22 октября 2024


1. Шить и подшивать одежду:

• Строго запрещается заниматься шитьем и ремонтом одежды. Это может привести к тому, что вещи будут рваться и портиться всю зиму.

2. Начинать новые дела:

• Не рекомендуется начинать новые проекты, уборку или ремонт. Эти начинания могут закончиться неудачей.

3. Ходить на свидания:

• Не подходит этот день для первых свиданий, признаний в чувствах или предложений руки и сердца. Лучше перенести эти события на другую дату.

4. Рассказывать сны:

• Не делитесь своими снами, даже если они были хорошими. Это может привлечь негатив.

5. Ходить в гости с пустыми руками:

• Не приходите в гости без подарков. Это может привести к финансовым проблемам.

6. Отказываться от сладостей:

• В гостях не отказывайтесь от угощений, так как это может вызвать проблемы в общении и появление врагов.

7. Помнить обиды:

• Не вспоминайте старые обиды — это может вернуть в вашу жизнь прошлые проблемы.

8. Нельзя ссориться:

• Избегайте ссор, ругани и крика на детей. Это может привести к болезням ротовой полости.

Приметы на погоду

Если в этот день выпадет снег, это предвещает удачный год. Однако, если снег пойдет впервые, зима наступит через 40 дней. Если снег будет падать и таять, это может означать неудачный урожай.

Появление сосулек в этот день свидетельствует, что осень будет долгой. Если лиственница не сбросила свои иголки, а вишня не уронила листья, то снег, скорее всего, не выпадет или быстро растает.

Обратите внимание на лук: если он имеет «одежки» больше прежнего, зима будет холодной. А если образуется гололедица, это значит, что скоро пойдет дождь. Пушистый заяц предвещает крепкую зиму.

Фото: iStock/cagkansayin

Именины 22 октября 2024

Именины 22 октября отмечают обладатели таких имен, как Авраам, Ефим, Константин, Петр, Максим, Яков.

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#церковь
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Стали известны минимальные балы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 годы
21 октября 2024, 22:16

Фото: istock/monkeybusinessimages

Министерство просвещения РФ опубликовало минимальные баллы ЕГЭ на 2025 и 2026 учебный год. В проекте приказа, размещенном на портале нормативных правовых актов, установлены пороговые значения для получения аттестата по 11 предметам.
По русскому языку нужно набрать 42 балла, обществознанию — 42, по истории — 35, литературе — 40, географии — 40, по математике — 39, физике — 39, информатике — 44, иностранному языку — 30, по биологии — 39, столько же по химии — 39.

По сравнению с 2024—2025 учебным годом, в следующем году предлагается поднять проходной балл по русскому языку на два пункта: с 40 до 42 баллов. Также Минпросвещения планирует снизить минимальный балл по обществознанию с 45 до 42 баллов.

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#минпросвещения
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#школьники
#образование
#экзамены
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В Сирии погиб капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко
В Сирии погиб при исполнении капитан ВМФ первого ранга Николай Михайленко
21 октября 2024, 21:32

Фото: istock/CatEyePerspective

В Сирии погиб капитан первого ранга Военно-Морского Флота Николай Михайленко. В понедельник, 21 октября, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером. Информацию об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Развожаев сообщил, что Михайленко погиб во время выполнения специального задания в Сирии.

Николай Михайленко родился в Чернигове в семье военного. Он окончил Севастопольское Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова и начал службу в ВМФ. Благодаря своему трудолюбию, он быстро продвинулся по карьерной лестнице. В последние годы он читал лекции в ЧВВМУ, передавая опыт будущим офицерам.
«Он не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приемы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — написал Развожаев

По словам коллег, Михайленко был настоящим профессионалом и наставником для молодых курсантов, готовящихся стать офицерами и адмиралами российского флота.

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#военные
#смерть
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Россиянам раскрыли, как продлить работу ноутбука
IT-эксперт Скаржинский рекомендовал регулярно менять термопрокладки ноутбука
21 октября 2024, 21:06

Фото: iStock/SeventyFour

IT-специалист Николай Скаржинский заявил, что работу ноутбука продлит регулярная замена термопрокладки, поскольку именно перегрев ухудшает скорость и качество техники.
«Причиной перегрева устройства служит недостаточно мощная система охлаждения, так как современные высокопроизводительные процессоры и видеочипы требуют очень сильного охлаждения. Другая причина: особенности его эксплуатации. При использовании ноутбука стоит менять термопрокладки не реже чем раз в три года, так как со временем они теряют свои свойства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Скаржинский.

Ранее эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявлял, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.

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#компьютер
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Основатель сети клиник «Мать и дитя» Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля
21 октября 2024, 20:29

Марк Курцер (Фото: пресс-служба Минздрава Московской области)

Основатель группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер посетил Детский центр им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Профессор, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, академик РАН Марк Курцер вместе с вице-губернатором Подмосковья Людмилой Болатаевой посетил Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске.

Главный врач больницы Татьяна Шаповаленко сообщила, что в рамках их визита был пройден весь путь пациента от приёмного отделения до реанимации и стационара. Медики показали операционные залы, роботическую хирургию с применением искусственного интеллекта, игровые комнаты для детей, палаты для мамы и ребёнка. Также Курцеру и Болатаевой рассказали об уникальных технологиях, которые позволяют применять новые возможности в детской хирургии.

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Марк Курцер всю жизнь занимается вопросами материнства и детства, его трудовая деятельность связана с детьми. Профессор известен как автор метода, позволяющего парам с генетическими заболеваниями рожать здоровых детей.

«Я по-настоящему удивлен масштабом, реанимация выглядит фантастически! Здесь все сделано с любовью. Поздравляю Подмосковье с открытием такого Детского центра», – поделился впечатлениями Курцер.
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